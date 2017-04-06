〈北部〉清明蘇花塞爆／蘇花改二期 花縣長籲速落實

2017-04-06

〔記者游太郎、王錦義／花蓮報導〕清明節連假蘇花公路嚴重塞車，從蘇澳到花蓮塞車達七小時之久，花蓮縣長傅崐萁昨天呼籲中央政府，應苦民所苦，儘速落實蘇花改第二期工程，還給花東民眾一條完整及安全回家的路，並清楚說明兆元前瞻性基礎計畫將如何改善花東的建設。

縣長傅崐萁表示，花東人民返鄉祭拜祖先的路非常遙遠，從蘇澳到花蓮塞車達七個小時，蘇花改第一期工程即將陸續完工，但蘇花改二期工程包括東澳至南澳段、和平至和中、大清水至崇德等路段，行政院依然置若罔聞，這次清明假期曝露出問題的嚴重性。

他說，「前瞻計畫未看到有關花蓮的預算！」總統蔡英文在競選期間不斷表達對花東人民的歉意，希望未來能夠補償花東人民，但至今所謂前瞻計畫，仍看不到花蓮的基礎建設。

縣府行政暨研考處長林金虎補充表示，三月中旬行政院政務委員張景森，曾會見花、東兩縣縣長聽取意見，當時縣長傅崐萁即提出蘇花改二期工程和花東鐵路雙軌應納入並儘快動工，隨後行政院即要求縣府在三天內，必須因應前瞻計畫提出數位、城鄉、水環境、綠能等四大主軸計畫，縣府共提出四十五個建議案，約新台幣九十四億多元，但迄今未接到任何後續指示。

行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛解釋，最易造成塞車的蘇花公路南澳平交道，上方高架橋工程已在進行，預計今年雙十連假啟用；蘇花改也將於今年開始逐段啟用，傅縣長所提過去未規劃的大清水至崇德段需求，已將地方的聲音傳達中央。

至於前瞻基礎建設計畫，花東鐵路雙軌化即包括在內，此外基隆輕軌完成後，也能釋出軌道運能予北迴線列車，這些都是與花蓮人生活息息相關的建設。

他說，而對於縣長稱僅有三天時間準備，其實中央是先概略性的了解地方需求，評估預算規模與財政負擔，且目前特別條例預算法源正在立法院審查中，通過後即會進行細部預算編列作業。