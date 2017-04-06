〈北部〉蘇花改通車交通瓶頸 交長：專案處理
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕蘇花改第一階段工程預計年底完工，立法院交通委員會昨到地方訪視座談，宜蘭縣代理縣長吳澤成再度強調，蘇花改通車後，若未與國五銜接，蘇澳市區將成「停車場」；交通部長賀陳旦指出，蘇花改第一階段通車，車流還不大，將與縣府組成專案小組，漸進性處理交通瓶頸問題。
蘇花改工程共分蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水三個路段施工，工程總經費約五百億元，總長三十八．八公里；其中，九．七公里長的蘇澳至東澳段，預計年底完工、明年通車，全線則預計一○八年底通車。
今年清明連假蘇花公路塞車嚴重，交通問題再度引發討論；昨天在鐵路改建工程局東區工程處的座談會，吳澤成說，如果國五未直接銜接蘇花改，南、北兩端車流都要從蘇澳上下交流道，市區勢必塞爆變成停車場，雖然現在有一些應急措施，但遠程來看，銜接才能真正解決問題。
立委徐榛蔚強調，蘇花改通車後，交通流量不斷增加，將造成東澳到南澳、和中到和仁、崇德到大清水等瓶頸路段，交通部應針對瓶頸路段同時解決。南澳鄉民代表會主席李元亮表示，東澳到南澳並沒有銜接蘇花改工程，蘇花改就像主動脈，快速車流離開高速公路，一下子擠進南澳鄉，還是狹小的舊道路，車輛一定會回堵街上，引發民怨。
交通部長賀陳旦回應，東澳與南澳是否銜接蘇花改工程，未來評估如有需要銜接，工程經費會以前瞻計畫滾動性檢討納入預算，或以年度預算進行編列，至於蘇澳市區塞車問題，年底前，交通部會與宜蘭縣政府成立專案小組，針對箕山交流道與蘇澳地區交通動線進行改善，蘇花改第一階段僅到東澳地區，不會立即帶來大量車流，將採漸進性方式針對瓶頸路段改善。
看更多！請加入自由時報粉絲團
市府交通局新闢「七○九平鎮山仔頂─捷運永寧站」、「七一○大溪─捷運永寧站」快捷公車已在二月底通車，居民搭乘一個多月後反映，在員樹林、大昌健行路口等接近國道三號的站牌等車，經常會沒有座位而上不了車；對此…
- 洪秀柱48小時道歉大限已至 黃國昌：6日上午提告
- 2017全球最佳餐廳美國奪冠 江振誠名列14
- 史上「單季最多大三元」 魏少只差一步！
- 「台灣推理小說第一人」77歲林佛兒辭世
- 中信金衝海外布局 區塊鏈競賽奪冠
- 華信機師酒測超標 遭停飛解僱
- 自由談》喂，你通靈了沒？
- 促轉條例朝野無共識 月底前再協商
- 投資人憂利率走向 美股全面收黑
- 美國安會議人事又改組 川普愛將被Fire了
- 想把健康右腳截掉 英男：感覺不像自己的
- 「毒」破紀錄 澳查獲211億元冰毒
- 女星冒3朵桃花 凍好卵隨時閃婚
- 自由廣場》吳敦義談蔣真的中正嗎？
- 網友爆阿信曾嫌達叔技術不足退團
- 受不了AV片場上演活春宮 E奶實習妹竟當眾自慰
- 海湖莊園 川普當年砸2億貼金箔
- 換裝未採多數決 韓警去年天怒人怨
- 里奇蒙聯準銀行總裁 涉洩密辭職
- 派員陪同李明哲妻赴中 海基會：能陪多遠就陪多遠
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT official touts Chiang’s heroism
- 阿莫拉神接殺 阿里耶塔抱緊處理
- 紡織業春意濃 宏益產能滿載
- 4金1銀4銅 台青揚威世界小丑大賽
- 開心倒數LAST DAY 歐陽娜娜燦笑錄音粉絲暴動
- 新50歐元紙鈔 防偽超強還是「素」的
- 「雙詹」合體凸槌 轉戰紅土分飛
- 藥物過敏別大意 男全身破皮如燙傷
- 女星混浴泡湯 裸身秀肉慘被阿伯看光光
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 一句話抄百遍 史丹福錄取他
- 證券行情表、證券表格
- 伊凡卡：時間會證明我做得好
- 經典佳麗寶 保養彩妝夢幻購
- 虛報172公分的小子 敲洋基首轟
- 美國縮減海外基建 中國接棒扮演金主
- 井上真央緊抓花心松本潤-不甩小三 鞏固正宮寶座
- 2天綁41.5萬卡 Apple pay打趴台灣pay
- 房價1年漲近2成 澳洲緊縮房貸
- 聲援李明哲 海外台人促中放人
標題：〈北部〉蘇花改通車交通瓶頸 交長：專案處理
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email