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〈北部〉蘇花改通車交通瓶頸 交長：專案處理

2017-04-06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕蘇花改第一階段工程預計年底完工，立法院交通委員會昨到地方訪視座談，宜蘭縣代理縣長吳澤成再度強調，蘇花改通車後，若未與國五銜接，蘇澳市區將成「停車場」；交通部長賀陳旦指出，蘇花改第一階段通車，車流還不大，將與縣府組成專案小組，漸進性處理交通瓶頸問題。

蘇花改工程共分蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水三個路段施工，工程總經費約五百億元，總長三十八．八公里；其中，九．七公里長的蘇澳至東澳段，預計年底完工、明年通車，全線則預計一○八年底通車。

今年清明連假蘇花公路塞車嚴重，交通問題再度引發討論；昨天在鐵路改建工程局東區工程處的座談會，吳澤成說，如果國五未直接銜接蘇花改，南、北兩端車流都要從蘇澳上下交流道，市區勢必塞爆變成停車場，雖然現在有一些應急措施，但遠程來看，銜接才能真正解決問題。

立委徐榛蔚強調，蘇花改通車後，交通流量不斷增加，將造成東澳到南澳、和中到和仁、崇德到大清水等瓶頸路段，交通部應針對瓶頸路段同時解決。南澳鄉民代表會主席李元亮表示，東澳到南澳並沒有銜接蘇花改工程，蘇花改就像主動脈，快速車流離開高速公路，一下子擠進南澳鄉，還是狹小的舊道路，車輛一定會回堵街上，引發民怨。

交通部長賀陳旦回應，東澳與南澳是否銜接蘇花改工程，未來評估如有需要銜接，工程經費會以前瞻計畫滾動性檢討納入預算，或以年度預算進行編列，至於蘇澳市區塞車問題，年底前，交通部會與宜蘭縣政府成立專案小組，針對箕山交流道與蘇澳地區交通動線進行改善，蘇花改第一階段僅到東澳地區，不會立即帶來大量車流，將採漸進性方式針對瓶頸路段改善。

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