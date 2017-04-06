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〈北部〉輕軌延伸頭份、竹南 立委爭取

2017-04-06

〔記者許展溢／苗栗報導〕不少苗栗縣鄉親每天往返新竹科學園區上、下班，立委陳超明昨天說，行政院「前瞻基礎建設計畫」的軌道建設，北從基隆、桃園至新竹再跳至台中，就是獨缺苗栗，造成許多人不便，對苗栗鄉親情何以堪！他將在立法院交通委員會要求，「大新竹輕軌路網」必須延伸至頭份、竹南。

前瞻計畫預計有兩百億元展開大新竹環狀輕軌的建置，期盼改善竹科及周邊長期交通壅塞窘境。陳超明昨天說，很多頭份、竹南鄉親也是每天往返竹科上班，新竹至頭份及竹南交通也很擁擠，不解為何不一起併入計畫？

陳超明說，軌道建設總經費高達四千兩百四十一億元，其中，大新竹輕軌路網串連高鐵特定區、竹科園區、竹北及新竹市舊城區，但就是「跳過苗栗」。

他進一步說，輕軌如果可以延伸至頭份、竹南，日後除了五楊高架延伸至苗栗能紓解車流，新竹輕軌也一定能大幅改善高速公路、西濱公路的壅塞情況。

陳超明說，新竹環線輕軌計畫如果納入苗栗，竹南科學園區、新竹科學園區就能串連，形成科技產業園區環帶生活圈，他將積極爭取輕軌延伸至苗栗頭份、竹南。

陳超明向中央喊話，務必馬上撥經費進行輕軌延伸苗栗的可行性評估與先期規畫，這是苗栗人的權利，造福苗栗鄉親的同時，也提升桃竹區域的交通便利性。

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