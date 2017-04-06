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〈北部〉竹市免費公車5線停駛 整併優化

2017-04-06

〔記者洪美秀／竹市報導〕已推行近五年的新竹市免費公車，原本有二十四條路線，但隨著路線重複及世博台灣館停業，今年初已有五條停駛，只剩十九條路線，另兩線「台灣好行」竹塹線也因乏人問津而喊卡，市府整併優化路線重複及載客量平均不到五人的路線，以發揮效益。

新竹市交通處長倪茂榮說，新竹市免費公車已開駛近五年，部分路線的載客量一直未提升，有的平均一班車甚至只有○．二八人，去年底盤整與檢討，今年一月中旬，已有世博二及世博二區、七○、七五及七六等五條市區路線停駛，載客量僅○．二八人、一．五人到四．五人，司機幾乎空車往返。

此外，交通部台灣好行竹塹線八六跟八八兩線，也因搭乘數太少，也在今年一月中旬停駛。

目前交通處正在盤整剩下的十九條免費公車路線，預計會再有幾條路線進行優化，將人力用在其他市民有需求的路線上。

倪茂榮說，市府每年補助三家免費公車營運業者的經費達四千萬元，這兩年隨著YouBike進駐，加上路線過多重複，已不符合搭乘效益，未來免費公車會與市區客運路線進行整併與支援。

擬支援市區16路、客運轉乘增班

例如市區公車十六路，有不少長輩搭乘，市府考量將免費公車多餘人力支援增開班次，消化搭乘人數。

此外，也會檢討新竹轉運站接駁車的路線與需求，擴大班次及路線，服務有需要轉乘的乘客，同時增加站點，讓過去搭國道客運的民眾有接駁車可轉乘。

倪茂榮說，免費公車實施這幾年已到路線檢討階段，考量上班族、銀髮族、家庭主婦及學生等族群需求與搭乘習慣，交通處近期會再檢討優化整併，減少空車率，讓免費公車發揮效益。

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  • 新竹市世博2等5條免費公車乘客稀少，年初停駛，交通處正在整併、檢討路線，以發揮搭乘效益。（記者洪美秀攝）

    新竹市世博2等5條免費公車乘客稀少，年初停駛，交通處正在整併、檢討路線，以發揮搭乘效益。（記者洪美秀攝）

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