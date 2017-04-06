〈北部〉國道快捷公車沒座位上不了 業者︰尖峰增班

2017-04-06

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕市府交通局新闢「七○九平鎮山仔頂─捷運永寧站」、「七一○大溪─捷運永寧站」快捷公車已在二月底通車，居民搭乘一個多月後反映，在員樹林、大昌健行路口等接近國道三號的站牌等車，經常會沒有座位而上不了車；對此，業者允諾在尖峰時間增加班次，解決問題。

民怨望車興嘆

大溪區光明里長黃永龍表示，客運車在國道行駛時，依規定不允許乘客站立，所以「七一○大溪─捷運永寧站」從大溪橋發車，行駛到國道三號前的最後一站「員樹林站」時，居民因沒有座位而上不了車，只能望車興嘆，非常不便。

從平鎮警分局發車的「七○九平鎮山仔頂─捷運永寧站」快捷公車，行經平鎮區中豐路，進入龍潭區準備上國道三號之前，偶爾也會因沒有座位、居民想搭車卻上不了車。

快捷公車業者說，平日的班次足夠，沒座位導致居民上不了車的狀況不多，只有尖峰時段才會出現相關問題，將機動增加班次，儘量確保每個想搭車的居民都可以上車。

市議員楊朝偉、閻中傑建議，搭車不便的多是龍潭區中興路、大溪區員樹林地區周邊居民，交通局若新闢路線，從龍潭市區發車，經中興路、員林路再從大溪交流道接國道三號，前往新北市永寧捷運站，就能徹底改善。

市府評估新路線

對此，交通局表示，已委由八家客運業者對新闢快捷公車路線的可行性進行評估。