〈北部〉國道快捷公車沒座位上不了 業者︰尖峰增班
2017-04-06
〔記者周敏鴻／龍潭報導〕市府交通局新闢「七○九平鎮山仔頂─捷運永寧站」、「七一○大溪─捷運永寧站」快捷公車已在二月底通車，居民搭乘一個多月後反映，在員樹林、大昌健行路口等接近國道三號的站牌等車，經常會沒有座位而上不了車；對此，業者允諾在尖峰時間增加班次，解決問題。
民怨望車興嘆
大溪區光明里長黃永龍表示，客運車在國道行駛時，依規定不允許乘客站立，所以「七一○大溪─捷運永寧站」從大溪橋發車，行駛到國道三號前的最後一站「員樹林站」時，居民因沒有座位而上不了車，只能望車興嘆，非常不便。
從平鎮警分局發車的「七○九平鎮山仔頂─捷運永寧站」快捷公車，行經平鎮區中豐路，進入龍潭區準備上國道三號之前，偶爾也會因沒有座位、居民想搭車卻上不了車。
快捷公車業者說，平日的班次足夠，沒座位導致居民上不了車的狀況不多，只有尖峰時段才會出現相關問題，將機動增加班次，儘量確保每個想搭車的居民都可以上車。
市議員楊朝偉、閻中傑建議，搭車不便的多是龍潭區中興路、大溪區員樹林地區周邊居民，交通局若新闢路線，從龍潭市區發車，經中興路、員林路再從大溪交流道接國道三號，前往新北市永寧捷運站，就能徹底改善。
市府評估新路線
對此，交通局表示，已委由八家客運業者對新闢快捷公車路線的可行性進行評估。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
國道快捷公車沒座位上不了 業者︰尖峰增班
市府交通局新闢「七○九平鎮山仔頂─捷運永寧站」、「七一○大溪─捷運永寧站」快捷公車已在二月底通車，居民搭乘一個多月後反映，在員樹林、大昌健行路口等接近國道三號的站牌等車，經常會沒有座位而上不了車；對此…
網友回應
熱門新聞
- 洪秀柱48小時道歉大限已至 黃國昌：6日上午提告
- 2017全球最佳餐廳美國奪冠 江振誠名列14
- 史上「單季最多大三元」 魏少只差一步！
- 「台灣推理小說第一人」77歲林佛兒辭世
- 中信金衝海外布局 區塊鏈競賽奪冠
- 華信機師酒測超標 遭停飛解僱
- 自由談》喂，你通靈了沒？
- 促轉條例朝野無共識 月底前再協商
- 投資人憂利率走向 美股全面收黑
- 美國安會議人事又改組 川普愛將被Fire了
- 想把健康右腳截掉 英男：感覺不像自己的
- 「毒」破紀錄 澳查獲211億元冰毒
- 女星冒3朵桃花 凍好卵隨時閃婚
- 自由廣場》吳敦義談蔣真的中正嗎？
- 網友爆阿信曾嫌達叔技術不足退團
- 受不了AV片場上演活春宮 E奶實習妹竟當眾自慰
- 海湖莊園 川普當年砸2億貼金箔
- 換裝未採多數決 韓警去年天怒人怨
- 里奇蒙聯準銀行總裁 涉洩密辭職
- 派員陪同李明哲妻赴中 海基會：能陪多遠就陪多遠
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT official touts Chiang’s heroism
- 阿莫拉神接殺 阿里耶塔抱緊處理
- 紡織業春意濃 宏益產能滿載
- 4金1銀4銅 台青揚威世界小丑大賽
- 開心倒數LAST DAY 歐陽娜娜燦笑錄音粉絲暴動
- 新50歐元紙鈔 防偽超強還是「素」的
- 「雙詹」合體凸槌 轉戰紅土分飛
- 藥物過敏別大意 男全身破皮如燙傷
- 女星混浴泡湯 裸身秀肉慘被阿伯看光光
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 一句話抄百遍 史丹福錄取他
- 證券行情表、證券表格
- 伊凡卡：時間會證明我做得好
- 經典佳麗寶 保養彩妝夢幻購
- 虛報172公分的小子 敲洋基首轟
- 美國縮減海外基建 中國接棒扮演金主
- 井上真央緊抓花心松本潤-不甩小三 鞏固正宮寶座
- 2天綁41.5萬卡 Apple pay打趴台灣pay
- 房價1年漲近2成 澳洲緊縮房貸
- 聲援李明哲 海外台人促中放人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉國道快捷公車沒座位上不了 業者︰尖峰增班
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分