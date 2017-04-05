〈北部〉連假蘇澳大塞車 東服關心蘇花改
2017-04-05
〔記者王錦義／花蓮報導〕清明連假期間，宜蘭縣蘇澳鎮因位於國道五銜接蘇花公路的中繼站，造成市區大塞車，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛昨帶著水果到蘇花改工程，除慰勉犧牲假期日夜趕工的施工人員，也關心今年底蘇澳到東澳完工進度。
蘇花改工程處指出，「台九線蘇花公路山區路段改善計畫」為工程會列管的三十項指標性計畫之一，全案共分蘇澳至東澳Ａ段、南澳至和平Ｂ段、和中至大清水Ｃ段計三個路段執行，經費達五二八點八四億多元，目前執行進度百分之六十五。
計畫Ａ段及Ｂ段共有六個隧道，已全數在去年十月前完成貫通；其中Ａ段蘇澳至東澳預計可在今年底先行完工，明年一月通車，蘇花改全段一○八年通車。
許傳盛說，根據簡報指出，漢本遺址考古工作，分為「橋墩區」與「非橋墩區」共十處，目前最新進度，「橋墩區」有八處考古區，其中有六處已考古結束，六處中的五處已撥交工程處施工，一處尚待文化部審核，近期可撥交工程處動工，尚有兩處目前繼續考古中；「非橋墩區」有兩處是機房和沉沙池預定處，也進駐挖掘，顯示漢本遺址的施工進度有很大的進展。
至於未納入蘇花改工程中的東澳到南澳段，公路總局第四區養護工程處指出，目前也針對這個路段進行路段改善的規劃，預計將針對九處彎道改善，讓慢速的大貨車可以有避車空間，後方車輛先行，避免大型車輛造成車流不順暢；而未來蘇花改通車後，原先舊的蘇花公路路段，也將會朝向生態、旅遊的道路發展。
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