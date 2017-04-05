〈北部〉花蓮抽水站 清淤防汛

2017-04-05

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市南濱抽水站卅年來未改建老舊，蓄洪能力不足，國強抽水站去年颱風來臨也發生調節池溢滿的驚險畫面，隨著防汛期接近，市公所近日針對各抽水站的調節池進行清淤作業，希望增加滯洪池容積，以達有效滯洪、順暢排水的功效。

市長魏嘉賢說，興建超過卅年的南濱抽水站無法負荷集中型強降雨的排水需求，雖然在內政部營建署、縣府等上級單位補助下曾進行南濱抽水站機組更新、抽水機柴油引擎汰舊換新工程，包括前年八月蘇迪勒颱風造成南濱抽水站撈汙機損毀，經上級補助六百萬元將機具整修汰換，但抽水站改建才是根本解決之道，希望中央政府能加快腳步，盡快執行總經費三點五一億元的南濱抽水站更新工程，以保障大花蓮地區民眾的生命財產安全。

市公所指出，在防汛期來臨前除了定期性做路樹修剪以及排水溝的清理，也進行預防性的清淤工作，包括三仙溪、國盛、萬壽及南濱各抽水站，也都在防汛期前開始整備，並做好試運轉及整修的整備工作，以達抽水站發揮效益的功能，以南濱抽水站為例，包括北側取水道、滯洪池及出海口等全都派員進行清淤作業，將淤泥與雜草清除後，可增加滯洪池容積，以達有效滯洪、順暢排水的功效。