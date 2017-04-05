| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宜市深夜住宅火警 消防救出3人
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉花蓮抽水站 清淤防汛

2017-04-05

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市南濱抽水站卅年來未改建老舊，蓄洪能力不足，國強抽水站去年颱風來臨也發生調節池溢滿的驚險畫面，隨著防汛期接近，市公所近日針對各抽水站的調節池進行清淤作業，希望增加滯洪池容積，以達有效滯洪、順暢排水的功效。

市長魏嘉賢說，興建超過卅年的南濱抽水站無法負荷集中型強降雨的排水需求，雖然在內政部營建署、縣府等上級單位補助下曾進行南濱抽水站機組更新、抽水機柴油引擎汰舊換新工程，包括前年八月蘇迪勒颱風造成南濱抽水站撈汙機損毀，經上級補助六百萬元將機具整修汰換，但抽水站改建才是根本解決之道，希望中央政府能加快腳步，盡快執行總經費三點五一億元的南濱抽水站更新工程，以保障大花蓮地區民眾的生命財產安全。

市公所指出，在防汛期來臨前除了定期性做路樹修剪以及排水溝的清理，也進行預防性的清淤工作，包括三仙溪、國盛、萬壽及南濱各抽水站，也都在防汛期前開始整備，並做好試運轉及整修的整備工作，以達抽水站發揮效益的功能，以南濱抽水站為例，包括北側取水道、滯洪池及出海口等全都派員進行清淤作業，將淤泥與雜草清除後，可增加滯洪池容積，以達有效滯洪、順暢排水的功效。

廣告
  • 花蓮市公所針對各抽水站調節池進行清淤作業，希望增加防汛能力。 （記者王錦義攝）

    花蓮市公所針對各抽水站調節池進行清淤作業，希望增加防汛能力。 （記者王錦義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
逾300億前瞻建設 小英明訪風城宣佈

總統蔡英文六日將造訪新竹市，宣佈並視察已列入行政院前瞻基礎建設的大新竹輕軌路網、大車站計畫，以及新竹棒球場新建工程。其中，大新竹輕軌路網三百…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆腐漢堡肉
電鍋菜✧脆梅冬粉蝦
芥末、山葵不一樣？
如何蒸出漂亮蒸蛋？
轉寄

標題：〈北部〉花蓮抽水站 清淤防汛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月5日‧星期三‧丁酉年三月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.