| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宜市深夜住宅火警 消防救出3人 北韓又射了 川習會前夕發射疑似飛彈物體
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉南澳平交道回堵 改善工程10月完工

2017-04-05

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕蘇花公路連假塞車嚴重，交通部公路總局表示，元凶就是南澳平交道，假期尖峰時段，一個小時柵欄放下近半小時，雙邊嚴重回堵，最長曾達廿五公里，公路總局斥資四億六千多萬元，打造跨越平交道的立體交叉道路，改善塞車問題，民國一○四年開工迄今，工程進度已達七成，預計十月完工。

公路總局斥資4億6千多萬

今年清明連假，不只蘇花公路，蘇澳市區平面道路塞車也很嚴重，引起不小民怨；公路總局表示，南澳平交道柵欄放下時間太久，影響車潮回堵最嚴重情況，往北會塞車到蘇澳，往南回堵到和平，南、北向都受影響。

公路總局四區工程處養護課長林文雄說，蘇花公路連假塞車，往往是從南澳平交道開始回堵，東部火車假日都有加班車，尖峰時段往往一小時內，柵欄放下總時間長達半小時，車輛等待火車通行就回堵塞車，連假又是車流量最大的時候。

興建立體交叉道路跨越平交道

公路總局為解決南澳平交道車流回堵問題，民國一百年就開始研議改善方案，決定興建立體交叉道路跨越平交道，已在一○四年開工，總工程經費四億六千八百萬元，道路工程總長一千兩百四十三公尺，橋樑長度六百四十一公尺，橋寬十六．八公尺。

公路總局四區工程處表示，工程範圍北起台九線南澳平交道前約五十公尺處，並利用既有道路宜五十五線拓寬，再沿著鐵路西行並以高架橋方式跨越鐵路，銜接蘇花改工程。

工程處指出，工程完工後，預估可以導引八十五％車流，不用在平交道前等候火車通過，除改善平交道交通瓶頸，降低車輛停等時間及行車成本，工程銜接蘇花公路山區路段改善計畫，可有效提昇交通便利性，促進東部地區及當地發展。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
逾300億前瞻建設 小英明訪風城宣佈

總統蔡英文六日將造訪新竹市，宣佈並視察已列入行政院前瞻基礎建設的大新竹輕軌路網、大車站計畫，以及新竹棒球場新建工程。其中，大新竹輕軌路網三百…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆腐漢堡肉
電鍋菜✧脆梅冬粉蝦
芥末、山葵不一樣？
如何蒸出漂亮蒸蛋？
轉寄

標題：〈北部〉南澳平交道回堵 改善工程10月完工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月5日‧星期三‧丁酉年三月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.