〈北部〉南澳平交道回堵 改善工程10月完工

2017-04-05

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕蘇花公路連假塞車嚴重，交通部公路總局表示，元凶就是南澳平交道，假期尖峰時段，一個小時柵欄放下近半小時，雙邊嚴重回堵，最長曾達廿五公里，公路總局斥資四億六千多萬元，打造跨越平交道的立體交叉道路，改善塞車問題，民國一○四年開工迄今，工程進度已達七成，預計十月完工。

公路總局斥資4億6千多萬

今年清明連假，不只蘇花公路，蘇澳市區平面道路塞車也很嚴重，引起不小民怨；公路總局表示，南澳平交道柵欄放下時間太久，影響車潮回堵最嚴重情況，往北會塞車到蘇澳，往南回堵到和平，南、北向都受影響。

公路總局四區工程處養護課長林文雄說，蘇花公路連假塞車，往往是從南澳平交道開始回堵，東部火車假日都有加班車，尖峰時段往往一小時內，柵欄放下總時間長達半小時，車輛等待火車通行就回堵塞車，連假又是車流量最大的時候。

興建立體交叉道路跨越平交道

公路總局為解決南澳平交道車流回堵問題，民國一百年就開始研議改善方案，決定興建立體交叉道路跨越平交道，已在一○四年開工，總工程經費四億六千八百萬元，道路工程總長一千兩百四十三公尺，橋樑長度六百四十一公尺，橋寬十六．八公尺。

公路總局四區工程處表示，工程範圍北起台九線南澳平交道前約五十公尺處，並利用既有道路宜五十五線拓寬，再沿著鐵路西行並以高架橋方式跨越鐵路，銜接蘇花改工程。

工程處指出，工程完工後，預估可以導引八十五％車流，不用在平交道前等候火車通過，除改善平交道交通瓶頸，降低車輛停等時間及行車成本，工程銜接蘇花公路山區路段改善計畫，可有效提昇交通便利性，促進東部地區及當地發展。