〈北部〉兒童節送漢堡餐 宜蘭2公所挨批
宜縣府︰未來會做好把關
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉與員山鄉公所送速食店漢堡套餐做兒童節禮物遭批，宜蘭親子共學團領隊陳玫儀質疑違法，要求縣政府應做好把關，否則牴觸環保立縣價值，不顧兒童健康。壯圍公所表示，若有疑慮願檢討；員山公所則說，尊重孩子票選的禮物。縣府教育處表示，未來會調查鄉鎮公所致贈的禮物，做好把關。
違背環保立縣 共學團抨擊
送速食店漢堡套餐做為兒童節禮物，壯圍鄉已經五年，員山鄉則是第三年；陳玫儀抨擊，宜蘭縣政府以「環保立縣」為傲，不斷以「綠色生活」、「落實有機農業、實現永續家園」作為施政目標，提供速食套餐造成一次性包材與垃圾，真的環保嗎？根據統計，每吃一個漢堡便毀掉五十五平方尺的雨林，與宜蘭縣的環境保護、永續發展方向背道而馳。
陳玫儀指出，雖然是鄉鎮公所個別贈送，但縣政府不必監督嗎？這些食品進到校園，發放高熱量速食的各級學校，又是否違反「學校衛生法」規定？縣府應於一個月內召開會議檢討，並將會議記錄、討論與結論，公告在縣政府網站。
壯圍鄉長簡文魁說，壯圍是偏鄉沒有速食店，才會以速食套餐做兒童節禮物，考慮飲食健康，也將飲料改成玉米濃湯，如果外界有疑慮，未來會做檢討。員山鄉長江永和說，因為城鄉差距，員山許多小孩子未到看速食店，因此列入禮物選項，經過小學生票選勝出，尊重孩子想要的禮物。
縣議員陳福山認為，壯圍沒有這些知名速食店，孩子很少也很難吃到相關食物，透過兒童節，讓孩子知道速食店賣的是什麼？說明應注意的飲食安全，這也是機會教育。
縣府教育處長簡菲莉說，縣政府從未以速食套餐作為兒童節禮，公所作法是否違法還需釐清，會盡快召開會議邀請營養專家、校長和親子共學團等單位討論，教育處會引導公所致贈有教育意義的兒童節禮物，會事先調查做好把關。
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