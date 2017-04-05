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〈北部〉客家圓樓違停 加強取締

2017-04-05

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣客家圓樓又出現違停歪風！連續假期，苗栗縣客家圓樓吸引不少遊客前往，但許多車輛未依規定停入停車場，而是大喇喇地停放在圓樓前臨停黃線區域，或周邊紅線區。警方表示將持續加強取締，違者將開罰最高一千元。

苗縣府文觀局客家事務表示，停車場小型車一次計費五十元、大型車一百元，建議民眾停放收費停車場，才能安心遊逛。

客家圓樓停車收費後，屢屢出現遊客為省小錢，違規停車的情形，經警方整頓，違停情形變少，不過，四天連假，違停歪風又起。

警方呼籲，黃線屬臨時停車，乘客或駕駛必須在車上，如沒有就是違規，巡查發現車上有人，會先勸導開至合乎規定停車區域，但如車上沒人便會直接依違法交通條例開罰九百元至一千元。

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  • 苗栗縣客家圓樓前臨停黃線區域或周邊紅線區，連續假期又見違停亂象。（記者許展溢攝）

    苗栗縣客家圓樓前臨停黃線區域或周邊紅線區，連續假期又見違停亂象。（記者許展溢攝）

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