〈北部〉寶山測速照相機 半年連裝3支

2017-04-05

〔記者黃美珠／寶山報導〕新竹縣議員邱振瑋半年來協助鄉公所一口氣在該鄉雙林、寶山路段連「種」三支最新型數位測速照相機。位在竹四十七之一線、雙林路段的已率先啟用，因「六親不認」，就連外縣市警車被拍到，除非能檢具合法理由否則一樣乖乖領單受罰。邱振瑋昨天提醒駕駛要注意，別跟自己的荷包過不去。

邱振瑋說，寶山路、雙林路、以及三峰路等路段，砂石車多，飆車的人也多，只好在家鄉「種」測速照相機，以保障鄉親的生命安全。

他說，寶山鄉雙林、新林路口的測速照相機三月十七日開機起到前天為止，短短十七天，超速罰單照相就高達一千一百件， 等於一天有六十五件，一張罰一千八，就有一百九十八萬進帳。依這樣的速度，新竹縣警局三個多月就可以把全縣今年照相機設置的預算一千萬「賺」回來！

他說，這款最新型的測速照相機性能強大，每張都有電子連續編號控管，解析度超高，就連夜間超速拍攝也很清晰，超速者幾乎無所遁形。

邱振瑋預告，近期在寶山路（竹八十三線）竹科往楓橋的路段，與寶山路寶二水庫往雙胞胎井的大下坡段也各裝設了一支，驗收過就會立刻開機運轉。另在三峰路上也還會加裝兩支，目前配合道路拓寬先暫緩。