〈北部〉銅鑼科進駐不到10廠 竹管局：洽詢頻頻

2017-04-05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新竹科學園區管理局銅鑼科學園區，於九十九年起開始有企業進駐，但園區基地景象仍顯冷清，加上園區開發工程持續，更讓地方不解，憂心園區土地閒置。竹科管理局表示，銅鑼科有三期開發工程，正進行最後一期，預計明年中旬完工，目前一期出租趨近飽和，二期也洽詢頻頻，國內仍有需求。

因應高科技廠需求，科技部前身國科會，選定銅鑼鄉九湖村台地，興建銅鑼科學園區，為新竹科學園區的第四期基地，園區總面積近三百五十公頃。

不過，地方觀察指出，國科會於當初計畫興建銅鑼科時，表示將吸引四、五十家企業進駐，可望提供地方就業機會，帶動地方發展，但於九十九年初首家廠商進駐至今，園區企業數仍不到十家，且開發工程仍持續進行，不解「真的需要這麼大的基地嗎？」憂心園區土地恐閒置。

竹科管理局發言人、副局長張金豐表示，銅鑼科總面積近三百五十公頃，廠房用地、公共設施用地、保育區約各占三分之一，另有百分之一的服務設施用地，換算廠房用地約九十六點二公頃，與傳統工業區稠密規劃不同。

第一期出租率已逾8成

張金豐說，第一期卅七公頃，出租率已達八十一點五％，第二期廠房用地近卅四公頃，於去年甫完工，但已有太平洋醫材進駐，且持續有企業洽詢，包括台積電。

張金豐說，已核准十二家廠商入區，六家廠商起租土地，其中達邁科技、臺灣福吉米、臺灣納美仕、東應化、京元電子五家公司已量產，另，茂林、太平洋醫材、達邁二期廠區及京元二期廠區則進行建廠工程中。

張金豐說，第三期開發工程，預計明年中旬完成，再提供廿四點八公頃廠房用地，目前國內高科技廠對廠房仍有高度需求。