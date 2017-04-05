〈北部〉逾300億前瞻建設 小英明訪風城宣佈
〔記者洪美秀／竹市報導〕總統蔡英文六日將造訪新竹市，宣佈並視察已列入行政院前瞻基礎建設的大新竹輕軌路網、大車站計畫，以及新竹棒球場新建工程。其中，大新竹輕軌路網三百億元經費，已獲卅億元特別預算進行用地取得及相關細部規劃設計；五十億元的大車站計畫，已獲一千兩百萬元綜合規劃費，要打造兼具通行、商業和轉運功能的大車站跨站平台。
新竹市長林智堅表示，這是新竹市升格卅五年來，第一次獲得中央這麼多公共建設經費的支持，包括三百億元的輕軌、五十億元的大車站跨站平台和八億元的棒球場新建計畫。
大新竹輕軌 已獲30億預算
市府交通處長倪茂榮說，新竹市是最早提出輕軌計畫的城市，但現在淡水輕軌及高雄輕軌都完成，竹市也到輕軌設置的成熟階段，行政院已核定的卅億元特別預算，會做為綜合及細部等規劃，也會做為用地取得及路線規劃費用，如果時程順利，兩年後可望動工，未來是採高架或平面道路，會依路線做更動，這將是竹市邁向前瞻城市的重要契機。
大車站計畫 已核定1.2千萬
林智堅說，新竹大車站計畫將仿效日本大阪車站、品川車站，在台鐵的軌道上方興建跨越前後站的超大型平台，兼具連通前後站的公共運輸轉運功能，預計經費為五十億元，行政院核定的一千兩百萬元經費將會做為綜合性規畫經費，完成細部設計後就會列入中央年度預算執行。
棒球場改建 市府爭取8億
此外，總統也會到已四十一年歷史的新竹棒球場，由於新竹球場的球場燈柱、廁所和建物都已老舊、耐震係數不足，市府將爭取八億元拆除重建，規劃三層樓的內野看台和全新照明及機電系統、內外野草坪及球員休息室、復健室、牛棚練習區和球迷用餐及商品區，期許棒球場改建完成後，再邀請小英總統來開球見證。
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標題：〈北部〉逾300億前瞻建設 小英明訪風城宣佈
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