〈北部〉（桃園）永安漁港觀海橋封橋維修 遊客硬闖

2017-04-05

〔記者李容萍／新屋報導〕實在很危險！清明連假許多人到新屋區永安漁港遊玩，永安漁港連接南北兩港的觀海橋因鏽蝕嚴重從三月底封橋維修；工程單位擔心發生意外，在橋的兩端豎立告示牌，卻有遊客為了抄近路到對岸仍然強行闖入，還發生小朋友的手不慎被鐵絲刮傷後，現場已改成水泥護欄並加強圍籬高度，阻隔遊客硬闖。

永安漁港觀海橋因為鋼索老舊、鏽蝕嚴重，市府農業局為保障遊客安全，今年編列二千萬元，從三月底開始施工補強汰換纜繩、鋼索，也要重新除鏽、油漆，同時增設照明燈具，預計九月中旬完工。

不過，觀海橋才封橋沒幾天，卻有遊客明知施工封閉，不顧保全人員勸阻硬闖，就是為了抄捷徑，因為停車地點多位在北岸停車場，走觀海橋只要三到五分鐘就能到對岸，但如果繞路，就得繞行近一公里的路程，要花上至少四倍時間。

對此，中壢區漁會表示，施工期間仍會持續派保全人員提醒遊客不要硬闖，否則任意行走，不但會影響施工作業，也容易發生意外，得不償失。