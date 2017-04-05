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〈北部〉（桃園）竹圍福海宮慶167年 飛輦轎過金火

2017-04-05

〔記者陳昀／桃園報導〕大園區竹圍福海宮慶賀輔信王公聖誕，以及在台開基一百六十七年，昨天舉行 「飛輦轎、過金火」的傳統禮俗活動，市長鄭文燦也前來致贈「福海無疆」賀匾，祈求輔信王公庇佑航空城順利開發。

鄭文燦表示，輔信王公是桃園航空城的守護神，他特地祈求王公保佑桃園航空城計畫能順利進行，今年完成都市計畫、明年進行地上物查估作業，逐步落實計畫，讓大園區未來三十年內能有大發展。

由於福海宮之前被納入航空城第三跑道徵收範圍，經廟方陳情後，獲保留為宗教文化園區，卻一直傳出保留面積縮減，鄭文燦對此表示，市府希望保存傳統文化，也希望交通部尊重民意，將福海宮周圍十公尺當作宗教專用區、周圍一百公尺範圍保留為公園或廟埕，也讓「飛輦轎、過金火」這個已具百年傳統的無形文化資產能繼續傳承。

昨天的 「飛輦轎、過金火」熱鬧非凡，信徒扶轎或徒手捧神尊，赤腳踏過金紙火堆「過金火」，過程中扶轎信眾快速地繞著神轎原地旋轉，並隨著神轎騰空飛舞，場面驚心動魄。

福海宮主任委員廖德發表示，輔信王公聖誕舉辦的「飛輦轎、過金火」，可說是北台灣最大規模的過金火儀式，每年皆有上千名義工主動投入，在在凝聚地方的向心力。

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  • 信徒扶轎或徒手捧神尊，赤腳踏過金紙火堆。 （記者陳昀攝）

    信徒扶轎或徒手捧神尊，赤腳踏過金紙火堆。 （記者陳昀攝）

  • 扶轎信眾快速地繞著神轎原地旋轉，並隨著神轎騰空飛舞，場面驚心動魄。（記者陳昀攝）

    扶轎信眾快速地繞著神轎原地旋轉，並隨著神轎騰空飛舞，場面驚心動魄。（記者陳昀攝）

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