〈北部〉《A10山鼻站好休閒》大古山看夜景 步道健行、血拼方便
2017-04-05
〔記者邱奕統／桃園報導〕A10山鼻站周邊的觀光景點豐富，包含人文歷史、親山健行、血拼購物、寺廟巡禮、觀光工廠等，晚上還有知名的大古山夜景，可欣賞桃園機場飛機起降。
出站後跨過南山路往右走約一八○公尺，即可抵達有一一八年歷史的市定古蹟「德馨堂」，燕尾形的屋脊，建築包含正身、前埕、山門、圍牆，是少數保存完整的閩式三合院。
「長流美術館」距山鼻站約四．五公里，可搭乘公車五○一四線在南崁國小下車，這是私人美術館，創辦人是台灣知名畫家黃鷗波之子黃承志，館內收藏上萬件古今名家作品，免費參觀但要提前預約，電洽212-4000。
出站後面對南山路往左走約二．五公里即可抵達大古山，天氣好時可遠眺桃園機場、台灣海峽，甚至八里、觀音山，夕陽、夜景更是迷人。山上有多家營業至凌晨的景觀餐廳可供休憩，已是北台灣著名的賞夜景熱點。五酒桶山同樣距山鼻站約二．五公里，步道分五條路線彼此串聯，生態豐富。
如果想要購物、吃東西，距離車站約四公里有台茂購物中心，假日有免費接駁車，附近還有美式賣場好市多；距離車站約三公里有義美食品觀光工廠，園區內老樹成蔭。
曾獲選「台灣宗教百景」的國家三級古蹟「五福宮」，距離車站約三．五公里，主祀玄壇元帥趙公明，為三進式院落型態廟宇。
山鼻站旁有Youbike租賃站，滿車時有二十二輛，不但節省到各景點的時間與體力，還可將遊程拓展至南崁溪，享受親水之旅。
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