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〈北部〉桃園農博百萬草花妝點 地景藝術亮相

2017-04-05

〔記者李容萍／新屋報導〕「桃園農業博覽會」將於廿二日起至五月十四日在新屋區登場，隨著活動倒數計時，市府團隊規劃的八大展區已經成形，其中，最讓人期待的是跨界地景創作及展現桃園草花實力的「植物地景專區—奇幻烏托邦」，佔地八公頃，種植了逾百萬株的在地草花，創下歷年農博紀錄，包括「守護大地」、「雲先生愛旅行」等十三件裝置作品也陸續亮相，件件吸睛。

22日新屋開幕

市長鄭文燦昨天參加新屋區葉五美公祖塔的清明祭祖，不忘推銷新屋是桃園的魚米之鄉，良田萬頃，也是客家聚落，更是綠色城市。選擇在新屋舉辦農業博覽會，是落實市府對新屋的建設，同時展現桃園的農業特色，納入桃園的文化、農業、科技與生態元素，成為桃園新亮點。

桃園農業博覽會專案辦公室主任邱品方表示，桃園農博佔地卅公頃，沿著新屋氣象站周遭規劃八大展區，包括跨界地景創作及展現桃園草花實力的「植物地景專區」、讓藝術融入地景，展現客家百工百業的「客家工藝專區」，與原民與大自然和諧共生的「原民造屋專區」，也有「學生創意專區」將手作創意精神表露無遺。

「米食文化專區」可體驗時尚米食文化，想多了解畜牧新舊技術則可來到「微笑牧場專區」，發掘傳統、現代和未來農業的「農村再生專區」、「環保再生專區」，讓大家看見再創農業繁榮氣象和環保再生的亮麗成績。

新屋展區的裝置創作已陸續完成，入口處首先映入眼簾的是高五米、長六十米的「守護大地」，象徵農夫的雙手守護著眼前這片豐饒富庶之地，也象徵桃園市民張開雙手歡迎全台各地民眾的蒞臨；「守護大地」以不同草花植栽及草月流的竹編作法呈現。

另外，講述植物三要素空氣重要性的「雲先生愛旅行」裝置作品，透過雲先生在旅途中遇見的各式雲朵，包括種滿草花植栽的茂盛雲、長著一根根煙囪的工廠雲、透明雲，還有一朵好大、好美的農博雲呈現空氣的重要性；活動期間也開闢「烏托邦聊天室」，邀請返鄉藝術家和地方文史工作者、草花專家泡茶開講。

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  • 「雲先生愛旅行」的裝置作品，呈現種滿草花植栽的茂盛雲、長著一根根煙囪的工廠雲、透明雲，還有一朵好大、好美的農博雲。（記者李容萍攝）

    「雲先生愛旅行」的裝置作品，呈現種滿草花植栽的茂盛雲、長著一根根煙囪的工廠雲、透明雲，還有一朵好大、好美的農博雲。（記者李容萍攝）

  • 即將登場的「桃園農業博覽會」，建置「植物地景專區─奇幻烏托邦」，圖為「守護大地」的裝置作品搶先亮相。（記者李容萍攝）

    即將登場的「桃園農業博覽會」，建置「植物地景專區─奇幻烏托邦」，圖為「守護大地」的裝置作品搶先亮相。（記者李容萍攝）

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