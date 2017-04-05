〈北部〉桃園農博百萬草花妝點 地景藝術亮相
〔記者李容萍／新屋報導〕「桃園農業博覽會」將於廿二日起至五月十四日在新屋區登場，隨著活動倒數計時，市府團隊規劃的八大展區已經成形，其中，最讓人期待的是跨界地景創作及展現桃園草花實力的「植物地景專區—奇幻烏托邦」，佔地八公頃，種植了逾百萬株的在地草花，創下歷年農博紀錄，包括「守護大地」、「雲先生愛旅行」等十三件裝置作品也陸續亮相，件件吸睛。
22日新屋開幕
市長鄭文燦昨天參加新屋區葉五美公祖塔的清明祭祖，不忘推銷新屋是桃園的魚米之鄉，良田萬頃，也是客家聚落，更是綠色城市。選擇在新屋舉辦農業博覽會，是落實市府對新屋的建設，同時展現桃園的農業特色，納入桃園的文化、農業、科技與生態元素，成為桃園新亮點。
桃園農業博覽會專案辦公室主任邱品方表示，桃園農博佔地卅公頃，沿著新屋氣象站周遭規劃八大展區，包括跨界地景創作及展現桃園草花實力的「植物地景專區」、讓藝術融入地景，展現客家百工百業的「客家工藝專區」，與原民與大自然和諧共生的「原民造屋專區」，也有「學生創意專區」將手作創意精神表露無遺。
「米食文化專區」可體驗時尚米食文化，想多了解畜牧新舊技術則可來到「微笑牧場專區」，發掘傳統、現代和未來農業的「農村再生專區」、「環保再生專區」，讓大家看見再創農業繁榮氣象和環保再生的亮麗成績。
新屋展區的裝置創作已陸續完成，入口處首先映入眼簾的是高五米、長六十米的「守護大地」，象徵農夫的雙手守護著眼前這片豐饒富庶之地，也象徵桃園市民張開雙手歡迎全台各地民眾的蒞臨；「守護大地」以不同草花植栽及草月流的竹編作法呈現。
另外，講述植物三要素空氣重要性的「雲先生愛旅行」裝置作品，透過雲先生在旅途中遇見的各式雲朵，包括種滿草花植栽的茂盛雲、長著一根根煙囪的工廠雲、透明雲，還有一朵好大、好美的農博雲呈現空氣的重要性；活動期間也開闢「烏托邦聊天室」，邀請返鄉藝術家和地方文史工作者、草花專家泡茶開講。
看更多！請加入自由時報粉絲團
總統蔡英文六日將造訪新竹市，宣佈並視察已列入行政院前瞻基礎建設的大新竹輕軌路網、大車站計畫，以及新竹棒球場新建工程。其中，大新竹輕軌路網三百…
- 台灣上百公司網站 慘遭駭客入侵
- 宜市深夜住宅火警 消防救出3人
- 跨進人生另個階段？ 明道老實回答「還沒準備好」
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- A-Lin旺夫旺票房 台南球場暌違3年盛況
- 駐露新大使到任︰擴大兩國合作領域
- 球后出征頂超 爭大馬站第二冠
- 優氧樂遊 西靜岡東海3縣─日本靜岡．長野．愛知
- 這種抗生素 可消除大腦內恐懼想法生成
- 參考日本經驗 台鐵也要裝月台門了
- 中國抗議達賴訪阿魯納查爾邦 印度：別干涉內政
- 《自由廣場》黑鷹撥空軍之理‧法‧情
- 川普推特治國 發文全建檔保存
- 嚴正嵐倒追男 小四就告白
- 《NBA夯話題》場均大三元 ESPN看好魏少奪MVP
- 拚外交 民間盼政府重視NGO力量
- 閩南語認證考試今起網路報名
- 川習會 兩人交集毛澤東
- 新聞內幕╱李大維找ＡＩＴ抗議
- 聯邦藝術巡迴展 赴梅嶺美術館
- 過半球員流感 兄弟5連戰好拚
- 化武攻擊傳百死 敘利亞政權成眾矢之的
- 郭書瑤紅龜粿追愛 婆媽也瘋狂
- 04/05 各報重點新聞一覽
- 銷售僅零頭 特斯拉市值超車福特
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- 黨產會：婦聯會 國民黨官夫人俱樂部
- 首扛開幕戰 達比修勝投擦身
- 大法官任命案 美參院兩黨對峙
- 明年採新制 大馬頂超賽畫句點
- 〈國際現場〉蘋果向三星下單7000萬片OLED
- 《自由廣場》撿骨習俗 已無必要
- 挑戰判決成功 大都會一舉破敵
- 澳洲美食節 天然獨家食材─百貨超市推店中店 小農商品進駐 健康有機
- 貝瑞奪最佳球員 可惜NBA選秀行情不佳
- 矽品男員工猝死 同事質疑過勞所致
- 《徵文啟事》SOHO族的美麗與哀愁
- 《自由廣場》立委修地價稅 便宜大地主
- M-Police 凡查過必留下痕跡
- 賊按摩裝熟 闖屋搜刮9旬嬤
標題：〈北部〉桃園農博百萬草花妝點 地景藝術亮相
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email