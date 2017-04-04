〈北部〉擊退死神 早產女嬰能過兒童節

2017-04-04

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣陳姓女嬰患有開放性動脈導管，因一通神秘電話，讓女嬰手術後重生；在兒童節前夕，更具意義。女嬰父母昨天感謝各界援手、感謝醫生不放棄，感謝神秘人的關心。縣府社會處表示，未來會提供相關醫療協助。

二月二十五日，只在媽媽肚子裡面待了二十七周的陳姓女嬰，急著來到世界，早產十周體重只有九０五公克，又罹患開放性動脈導管，必須趕快進行手術，但手術有腦麻風險；陳父說，女兒雖然早產，原本恢復狀況良好，但三月下旬突然產生變化，聽到醫生評估，夫妻陷入兩難。

陳父說，每個決定對孩子都有危險，這麼小的孩子要開刀，手術是否會順利？如果不開刀，孩子身體可能會更加虛弱，上週孩子心跳兩百多，夫妻下定決心，一定要把女兒救回來，決定將孩子送進手術房。還好手術順利，他們不曉得有神秘電話幫忙關心，想跟醫生、關心孩子的神秘人說聲謝謝。