〈北部〉宜縣成立三大中心 力拚宜居

2017-04-04

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣是觀光大縣，除維繫觀光產業，縣府以農漁業、智慧交通及健康照護為方向，擬訂產業加值與轉型策略，要成立「檢驗中心」提升農漁產品品質；爭取設立東部區域交控中心，改善塞車現況；成立國家級高齡與健康研究中心，打造宜齡宜居形象，將提送行政院爭取支持。

觀光是宜蘭縣旗艦產業，每年遊客數在七百萬至七百五十萬人次之間，除維繫與精緻觀光產業發展，縣府也思考其他產業轉型策略。縣府計畫處長李東儒指出，宜縣以農業立縣，希望爭取成立檢驗中心，以有機、友善與安全生產方式，提高農漁產品品質，與全國性超商建立行銷通路，並促成契作協定等，運用農業大數據分析，帶動產業發展與需求，甚至行銷國外。

觀光客湧進宜蘭，塞車一直被人詬病；李東儒指出，宜縣爭取設立東部區域交控中心，建置交通大數據資訊，與縣內系統、設施、運輸工具串聯，讓宜蘭交通邁向智慧化與效率化，透過大數據國五可試辦「預約上路」，讓駕駛人避開塞車時段，並強化在地交通建設升級。

另，宜蘭六十五歲老年人口比例已達十四．八％，建立高齡友善環境，一直是宜縣努力目標；縣府希望爭取成立國家級高齡與健康研究中心，導入照護機構服務品質控管機制與示範，打造宜蘭宜齡宜居的樂活場域。縣府訂定三大產業轉型主軸，並完成期末報告，近期將報請行政院爭取支持，盼列入相關計畫辦理。