〈北部〉花6千萬元 萬榮打造原民文化溫泉公園
〔記者花孟璟／花蓮報導〕林田山林場旁萬里溪上游的「萬榮野溪溫泉」，日治時代就有伐木工人前去泡湯，但目前遊客要前往得要徒步溯溪二小時。為此萬榮鄉公所計畫在林田山林場入口處的公有地，興建「萬榮鄉原住民文化溫泉公園」，已獲得部落會議同意。
萬榮鄉長張秋美說，預計總經費六千萬元，其中七十五％由花東基金挹注，十五％原民會，縣府則配合十％，盼發展萬榮鄉溫泉觀光。
花蓮林田山林場假日遊客如織，入口處的萬榮鄉摩里莎卡部落也盼望遊客吸引遊客，但多年來缺乏主題，經縣府進行可行性評估規劃，認為透過溫泉鑽探方式，可在「萬榮村萬利段」四四九等五筆地號、面積二千一百多平方公尺土地規劃溫泉公園。
部落會議壓倒性通過
萬榮鄉摩里莎卡部落本月二日召開部落會議，針對萬榮溫泉計畫行使諮商同意權，部落會議共一百六十五戶代表出席，已過半數（一百五十六戶），現場部落會議主席決議以舉手表決，共有一百廿六戶代表舉手同意，以四分之三壓倒性多數通過溫泉計畫。
萬榮鄉公所文化觀光課長伊布．達納畢瑪說，萬榮原住民文化溫泉公園初步規劃有二大方案，方案一採取「公辦公營」，作為鄉公所公共造產；方案二則依「促進民間參與公共建設法」規定採ＯＴ，政府興建完成後交給民間經營，期滿營運權歸還政府。為此，萬榮鄉公所去年底也帶部落事務組長等前往屏東縣牡丹鄉的旭海溫泉，瞭解鄉公所與部落共管的執行情況，作為未來規劃參考。
細部規劃再開公聽會
至於溫泉公園初步規劃包括三層樓的溫泉會館、戶外泡湯池、泡腳池等，未來細部規劃還將透過公聽會徵詢部落意見。
鄉公所表示，投票結果報原民會同意後，接著溫泉興辦事業計畫也將提交縣府、原民會，希望儘速動工。
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