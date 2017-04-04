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〈北部〉看見言論自由 布袋戲演鄭南榕故事

2017-04-04

言論自由日 提前活動暖身

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕行政院去年核定四月七日是國定言論自由日，今年是「言論自由日」元年，也是台灣人民首次過紀念日；宜蘭縣政府昨提前在羅東文化工場，舉辦「我主張」言論自由日活動，透過講座、樂團表演，緬懷鄭南榕、強調言論自由價值。與會的導演林正盛說：「作為一個人要能自由表達想法。」

「我主張」言論自由日活動，由宜蘭縣政府、鄭南榕基金會合辦；今年以「存在和自由」為主題，邀請建築師黃聲遠、縣議員薛呈懿、導演林正盛等六名與談人舉辦講座，共同探討言論自由與青年返鄉議題；還有山宛然客家布袋戲團將鄭南榕生平故事改編成「南木大俠」，演繹鄭南榕捍衛言論自由的精神。

探討言論力量 年輕人參與

活動在上午十點開始，年輕人現身會場，對於言論自由議題相當關注，林正盛與薛呈懿進行對談，主題是「體驗．自由／言論力量，意識形態的解放與創作」；林正盛說，一個人可以獨立思考是非常重要的，希望作為一個人，可以在自由狀態下表達自己對公共事務、對世界的想法。

他強調，台灣走過威權時代，慢慢走向民主自由，要回到歷史、回到個人生命，嘗試做更多了解，才能成為可以獨立思考的人，這是深化民主自由、言論自由最重要的工作，每個人可以獨立思考，可以講述自己意見、傾聽別人意見，互相溝通，建立越來越美好的社會。

薛呈懿指出，她從青年返鄉參政談自由解放，談論言論自由的重要和可貴，目前以為言論已經自由，但其實在這個經濟掛帥時代，經濟對政治的影響，使得自由意識衰退，想要顛覆這件事，在場者要堅持自由、民主溝通，才能共同編織未來的夢，才能實踐真正的言論自由。

樂團接力演出 嗨翻現場

昨天下午五點後，樂團接力在文化工場演出，由董事長樂團擔任第一棒，以獨樹一格的台灣搖滾炒熱全場，接著還有拾音、非人物種、隨性、厭世少年，最後由心繫台語搖滾的「拍謝少年」壓軸登場，讓參加言論自由日的民眾，不捨離去。

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  • 我主張言論自由日，昨天在羅東文化工場舉行。（記者簡惠茹攝）

    我主張言論自由日，昨天在羅東文化工場舉行。（記者簡惠茹攝）

  • 樂團接力在文化工場演出，由董事長樂團擔任第一棒。（記者簡惠茹攝）

    樂團接力在文化工場演出，由董事長樂團擔任第一棒。（記者簡惠茹攝）

  • 山宛然客家布袋戲團將鄭南榕的生平故事改編成「南木大俠」，演出鄭南榕捍衛言論自由的精神。（宜蘭縣政府提供）

    山宛然客家布袋戲團將鄭南榕的生平故事改編成「南木大俠」，演出鄭南榕捍衛言論自由的精神。（宜蘭縣政府提供）

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