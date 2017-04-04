〈北部〉兒童今免費入園 竹市動物園小浣熊亮相

2017-04-04

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市立動物園一個多月前誕生兩隻北美小浣熊，超萌的模樣，人見人愛！動物園並在兒童節當天招待十二歲以下兒童免費入園參觀，歡迎大小朋友把握連續假期，到動物園來看剛出生的北美小浣熊萌樣，歡渡兒童節。

動物園園長楊家民說，小浣熊出生前幾週是生存關鍵時刻，因為其他公浣熊常會攻擊浣熊寶寶，爲讓母浣熊再次進入發情期，接受求偶以延續基因，因此這段時間母浣熊常會形影不離守護小寶寶，這次母浣熊生下兩隻公的浣熊寶寶，一隻重八百九十公克，一隻重一千一百公克，都很健康。

獸醫師昨為浣熊寶寶做健康檢查，包括呼吸、心跳和進食等的情形，不過，兩隻浣熊寶寶相當過動，跳來跳去的就是不肯好好量體重，可愛陶氣的模樣惹人憐愛。