〈北部〉非全面墓區除草 後龍公所挨批

2017-04-04

〔記者許展溢／苗栗報導〕清明節掃墓，苗栗縣後龍鎮公所首次辦理便民計畫，替鎮民除墓地上的草，原好事一件，卻惹來不少民眾抗議，家家戶戶都收到公所已除草完畢宣傳單，實際只有「公墓」部分，抨擊公所騙很大，還浪費公帑亂發傳單。後龍公所民政課表示，傳單透過各里幹事發放，也註明只針對公墓。

廣發傳單挨轟 公所稱有註明公墓

後龍鎮長朱秋隆指出，多年來各界建議公所協助鎮民除草，礙於公所經費有限，無法落實，今年因有台電回饋金可以申請，決針對公所管理公墓，幫忙民眾除草。

後龍公所民政課長賴玉華說，除草總經費約三十六萬元，台電約補助廿八萬元，三月廿二日發包開標後，廠商便在各公墓展開除草作業。

許多鎮民反映，連假前好幾天就收到公所宣傳單，告知他們草已除，不用帶繁重除草工具，到現場竟發現根本沒除，直說宣傳單騙很大，認為就算只有公墓，傳單也應發給墓地只有在公墓的家屬。

賴玉華說，連日也收到民眾反映訊息，但這次除草計畫是針對公所管轄三十二座公墓，其餘包括國有地、保安林地等亂葬崗及私人墓地都不在範圍內，宣傳單是透過各里幹事發放，不可能調查家家戶戶的墓地是否在公墓上才發放。

賴玉華表示，三月底廠商已除完公墓上的草，也加碼請廠商在公墓周邊，非公所管轄墓地除草。朱秋隆強調，明年經費允許，非公墓範圍也會計畫一併協助除草。