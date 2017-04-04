〈北部〉竹市風的運動場 暴風王子居上風

2017-04-04

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市「二○一七兒童藝術節︱風的運動場」已成為兒童節連假最夯的打卡勝地！

清明連假第三天的兒藝節同樣吸引爆滿人潮，進場人數已超過十七萬人次，小朋友排隊玩「五感體驗」的原創遊具，一起參與「飛天國王子」的選拔，目前暴風王子居上風，贏得小朋友最多歡呼聲，鼓勵小朋友一起來為自己喜歡的王子加油打氣。

創作「飛天國王子選拔」的兒童劇導演王立安說，他以新竹強風為發想，創造出性格截然不同的颱風王子、暴風王子和微風王子，颱風王子一身台客裝扮，個性隨和搞笑；暴風王子頭髮有如黃色火焰，展現急躁暴烈性情；微風王子則是溫柔友善，白白胖胖、有如棉花糖外型，每天在兒藝節會場上有三場表演。

三位王子也各有代表歌曲和舞蹈，吸引不少親子成為鐵粉，很多小朋友對暴風王子的饒舌歌曲倒背如流，不時手打拍子，以RAP節奏哼唱「暴風、暴風」，讓導演王立安驚訝的說，沒想到性格猛烈的暴風王子成為孩子最愛的角色，邀請小朋友來為自己喜歡的王子加油打氣。

新竹市府表示，兒童藝術節三天下來，已吸引近十七萬人次的大小朋友進場，每天都開出九十六個班次的接駁車，更出動近千名志工和市府團隊人員在現場協助，提醒大小朋友把握最後一天的兒童藝術節，來到「風的運動場」要多補充水份及防曬，才可盡情彈跳、攀爬、滑行，享受快樂的兒童節。