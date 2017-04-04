| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竹市風的運動場 暴風王子居上風

2017-04-04

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市「二○一七兒童藝術節︱風的運動場」已成為兒童節連假最夯的打卡勝地！

清明連假第三天的兒藝節同樣吸引爆滿人潮，進場人數已超過十七萬人次，小朋友排隊玩「五感體驗」的原創遊具，一起參與「飛天國王子」的選拔，目前暴風王子居上風，贏得小朋友最多歡呼聲，鼓勵小朋友一起來為自己喜歡的王子加油打氣。

創作「飛天國王子選拔」的兒童劇導演王立安說，他以新竹強風為發想，創造出性格截然不同的颱風王子、暴風王子和微風王子，颱風王子一身台客裝扮，個性隨和搞笑；暴風王子頭髮有如黃色火焰，展現急躁暴烈性情；微風王子則是溫柔友善，白白胖胖、有如棉花糖外型，每天在兒藝節會場上有三場表演。

三位王子也各有代表歌曲和舞蹈，吸引不少親子成為鐵粉，很多小朋友對暴風王子的饒舌歌曲倒背如流，不時手打拍子，以RAP節奏哼唱「暴風、暴風」，讓導演王立安驚訝的說，沒想到性格猛烈的暴風王子成為孩子最愛的角色，邀請小朋友來為自己喜歡的王子加油打氣。

新竹市府表示，兒童藝術節三天下來，已吸引近十七萬人次的大小朋友進場，每天都開出九十六個班次的接駁車，更出動近千名志工和市府團隊人員在現場協助，提醒大小朋友把握最後一天的兒童藝術節，來到「風的運動場」要多補充水份及防曬，才可盡情彈跳、攀爬、滑行，享受快樂的兒童節。

廣告
  • 新竹市兒童藝術節「風的運動場」3天下來已吸引超過17萬人次進場，每天3場飛天國王子的選拔活動，讓大小朋友看得目不轉睛且玩得開心歡樂。（記者洪美秀攝）

    新竹市兒童藝術節「風的運動場」3天下來已吸引超過17萬人次進場，每天3場飛天國王子的選拔活動，讓大小朋友看得目不轉睛且玩得開心歡樂。（記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
《機場捷運各站系列報導》A9林口站 聯開案新興生活圈

桃園機場捷運A9站隔著國道一號，與A8長庚醫院站相望，軌道以高架方式穿越林口交流道上方，與A8長庚醫院站同為聯合開發案，站體包括住宅、辦公室…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：〈北部〉竹市風的運動場 暴風王子居上風


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.