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〈北部〉百年大平製茶廠 竹縣爭納古蹟

2017-04-04

局部屋頂坍塌 原要雇工拆除

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮紅磚、木造的百年「大平製茶工廠」日前因不堪年久失修局部屋頂坍塌，不僅緊鄰的住戶恐慌，茶廠主人劉邦棟擔心用路人安全，近日原要雇工拆除。地方鄉親為此替老茶廠請命，縣府和鎮公所昨緊急現勘，獲劉邦棟同意今天由公所先派工施作防護而緩拆，縣府則有意爭取納為歷史建物或古蹟永久保存。

劉邦棟說，這間佔地五百坪的百年製茶廠是他父親向魏家所購得的，等於是橫跨兩個家族、三代人的記憶。

閒置後裡面仍保有不少老的製茶機具，所以屢遭宵小侵入行竊，他為此親自把各個出入口封死，閒置已經有幾十年之久。

昨天現勘時還因門鎖老舊不得其門而入，經劉邦棟同意，才由文化局副局長周秋堯、鎮長林保祿爬窗戶進入屋內推開杉木木門，一行人才得以登堂入室一窺裡面的歲月痕跡。

北平里長張泉霖說，前幾天連番雨水沖破了這間百年工廠的屋頂，隔著六公尺寬南平路而住的鄰居受到驚嚇，特別拉起黃色警戒線提醒用路人注意，劉邦棟因此掛心大家的安全，所以才會想要把整個茶工廠夷為平地。

新埔鄉親請命 廠主允諾緩拆

消息傳開後，引發地方關注，有人認為這間製茶廠蘊含了很多人文歷史，希望有關單位在打造新埔的三街六巷九宗祠外，也能爭取保留這個茶工廠，做成茶葉博物館或製茶故事館，豐厚新埔的人文歷史美景。

但是也有鄉親替當事人考量，擔心一旦被列為古蹟，私有財便成公物如何是好？好意提醒大家可能需要從長計議。

縣府文化局長張宜真、副局長周秋堯昨天早上會同縣府民政處長吳聲祺、新埔鎮長林保祿緊急到場會勘，希望能即時救下這棟「瀕危」的老茶廠。

劉邦棟到場後也說，只要公部門能協助做好防護措施，他願意暫緩拆除作業。

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  • 新竹縣政府昨天會同新埔鎮公所到大平製茶工廠會勘「搶救」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府昨天會同新埔鎮公所到大平製茶工廠會勘「搶救」。（記者黃美珠攝）

  • 老茶廠內的老工具。（記者黃美珠攝）

    老茶廠內的老工具。（記者黃美珠攝）

  • 「大平製茶工廠」近日遇雨坍塌，不僅讓隔著6公尺寬南平路而居的住戶們擔心，屋主劉邦棟也擔心威脅用路人安全。（記者黃美珠攝）

    「大平製茶工廠」近日遇雨坍塌，不僅讓隔著6公尺寬南平路而居的住戶們擔心，屋主劉邦棟也擔心威脅用路人安全。（記者黃美珠攝）

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