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〈北部〉拉拉山賞櫻趣

2017-04-04

清明連假，這裡「粉夯」！各地的櫻花美景在3月下旬已陸續進入尾聲，但在復興區，淡粉紅色系的千島櫻仍在綻放，從上巴陵地區往海拔較低的下巴陵地區，一路盛開、美不勝收；昨天是清明連假第三天，復興區台七線（北橫公路）車潮湧入，市府風景區管理處建議喜愛櫻花的民眾，可把握這一波的壓軸花期，在10日之前到拉拉山來一趟賞櫻之旅，感受粉紅花海美景，順道至神木區感受芬多精。（圖文：記者李容萍）

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  • 清明連假，這裡「粉夯」！各地的櫻花美景在3月下旬已陸續進入尾聲，但在復興區，淡粉紅色系的千島櫻仍在綻放，從上巴陵地區往海拔較低的下巴陵地區，一路盛開、美不勝收；昨天是清明連假第三天，復興區台七線（北橫公路）車潮湧入，市府風景區管理處建議喜愛櫻花的民眾，可把握這一波的壓軸花期，在10日之前到拉拉山來一趟賞櫻之旅，感受粉紅花海美景，順道至神木區感受芬多精。（圖文：記者李容萍）

    清明連假，這裡「粉夯」！各地的櫻花美景在3月下旬已陸續進入尾聲，但在復興區，淡粉紅色系的千島櫻仍在綻放，從上巴陵地區往海拔較低的下巴陵地區，一路盛開、美不勝收；昨天是清明連假第三天，復興區台七線（北橫公路）車潮湧入，市府風景區管理處建議喜愛櫻花的民眾，可把握這一波的壓軸花期，在10日之前到拉拉山來一趟賞櫻之旅，感受粉紅花海美景，順道至神木區感受芬多精。（圖文：記者李容萍）

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標題：〈北部〉拉拉山賞櫻趣


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