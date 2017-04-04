〈北部〉「國旗屋」贈國旗 潘維剛讚張老旺

2017-04-04

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕參選國民黨主席的前立委潘維剛，昨天拜訪平鎮區知名的「國旗屋」，她贈送「雲天高誼」獎牌與兩百面國旗（見圖，記者周敏鴻攝）給異域孤軍的後代張老旺，讚揚他與異域孤軍展現的愛國旗精神；她說，若當選黨主席，將推動興建孤軍紀念館，記錄可歌可泣歷史。

潘維剛表示，當年在泰緬邊境的國軍部隊，在艱困環境勉力作戰，贏得世人尊敬，絕對是時代英雄，無法如願來台的軍民們滯留當地、生活困苦，她早在民國八十七年就前往協助募款建屋，改善當地環境。

「當年那面由張老旺母親插在山上、沾滿風霜血汗的旗幟，曾召喚了多少孤軍得以重聚。」潘維剛說，這麼多年來，國人在這面旗幟的召喚之下努力，才成就中華民國的進步與繁榮，張老旺每年國慶號召許多民眾一同升旗所展現對國旗的熱愛，更令人感佩。

潘維剛表示，「國家英雄不能被遺忘」，未來若當選主席，將推動設立孤軍紀念館，讓當年游擊隊的英勇故事代代相傳，也讓民眾對國旗的熱愛能永久延續。