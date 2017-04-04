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〈北部〉設計智慧手環APP 古富中闢職場新舞台

2017-04-04

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕曾在電子競技比賽帶領隊員贏得大小賽事的「小古」古富中，因家人反對而離開電競場，他接觸勞動部勞動力發展署桃竹苗分署辦理的「Android手機程式設計」課程後，轉換跑道設計智慧手環APP，找到發揮所長新舞台。

古富中在大學就讀資工系，他回憶說，大四迷上電子競技比賽，每天都泡網咖打遊戲，跟隊員一起練習、準備比賽，因為缺課太多而被退學，讓家人非常不諒解，後來重考大學，畢業後接案、幫線上遊戲公司設計遊戲賺錢。

接案子的收入不穩定，古富中做了三年、存款有限，他對未來感到恐慌，因此報名電子資訊產業據點「Android手機程式設計班」，儲備轉行技能。

古富中表示，在「Android手機程式設計班」中，老師從最基礎的語言架構教起，再透過課程專題研發「隨身股市」APP，讓他受益匪淺。

結訓後，古富中用自己研發的APP應徵進入中壢區舜林科技公司，擔任研發工程師，負責智慧手環的APP開發與設計。

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  • 古富中參加「Android手機程式設計」課程，找到職場新舞台。（記者周敏鴻攝）

    古富中參加「Android手機程式設計」課程，找到職場新舞台。（記者周敏鴻攝）

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