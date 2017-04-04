〈北部〉搭桃園免費公車 要刷卡不扣款

2017-04-04

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市免費公車從四月起，上、下車都必須刷悠遊卡、市民卡等電子票證，但不會扣款，市府交通局長劉慶豐表示，未攜帶電子票卡仍可搭乘，駕駛員會提供代幣卡供上下車刷卡，這是為了取得市民搭乘免費公車的起訖點資料，了解各路線的搭乘人數等，做為未來路線調整的依據。

劉慶豐說，以往想調整免費公車路線時，常因地方居民或民意代表抗議，無法順利整併、取消載客量不佳的路線，藉由科學方式來了解實際運量，未來更能客觀調整、檢討路線。

他解釋，免費公車是市民的福利，希望更有效率地運用有限資源，因此請市民刷電子票卡記錄資料，讓交通局能針對民眾的搭車習慣和站點的運用度進行分析。