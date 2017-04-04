〈北部〉桃園火車站前機車接送區 6日起移位
遷萬壽路車站出口 民眾更方便
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園火車站前車水馬龍，在上下班交通尖峰時刻，秩序有些紊亂，市府交通局表示，站前「機車臨停接送區」從六日起遷移到前站的萬壽路出入口，未來將再陸續調整免費巴士停靠位置和汽車臨停接送區，為站前圓環車輛分流、簡化動線，下一波調整預計兩個月後，免費巴士車站將從遠東百貨前方移至風雨走廊。
交通局長劉慶豐表示，桃園火車站前站大同路出口的站前圓環交通量很大，客運、計程車、汽機車等車流交織，尖峰時段經常匯集在一起而造成塞車，未來綠線捷運通車後，車流量會更大，將車輛分流是必要作為，採取分階段、車種實施。
他說，前站大同路出口的「機車臨停接送區」，距離火車站約一百公尺，臨停車主依規定不能離開機車，否則會被檢舉或開單，但大批機車聚集，經常找不到要接送的親友，天氣不好時也不方便遮風蔽雨，車主只能在車上日曬雨淋等待，所以決定調整，事前召開說明會，邀集桃園區市議員、附近里長參加，相關人士幾乎一致認同。
劉慶豐指出，前站萬壽路出口距離原先的「機車臨停接送區」不遠，就在遠東百貨另一側，新的位置就在車站出口處，被接送的民眾不需要再走一大段路找尋。
免費巴士將移往遠百風雨走廊
他表示，如果更改「機車臨停接送區」的反應良好，下一波要將免費巴士停靠站從遠百一側移到另一側風雨走廊，因為現在客運、公車都集中停靠同一側，只要同時進站，常見駕駛員直接在路中間讓乘客下車，或乘客跑到路中央攔車，汽機車穿梭實在危險，動線分流調整可以改善行車效率，也讓市民搭乘大眾運輸時能更便利、安全。
對此，陳姓男騎士表示，將「機車臨停接送區」改到前站的萬壽路出口，距離車站更近，親友一出站就能找到接送的車輛，更方便、安全；林姓女騎士則說，原本的大同路出口有電扶梯可以搭乘，如果要從前站的萬壽路出口下樓，必須改走樓梯或繞一段路。
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