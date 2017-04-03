〈北部〉馬太鞍首位 高二女入選卡巴迪國手

2017-04-03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕比賽規則類似「老鷹捉小雞」的卡巴迪運動，在國內發展很快，花蓮縣海星中學卡巴迪校隊去年在總統盃勇奪高女組冠軍，今年高二隊員黃偲勤還入選女子國手，本月中旬將代表台灣，遠征在伊朗舉辦的亞洲盃錦標賽！

有足球底子的黃偲勤，是來自光復鄉馬太鞍部落的阿美族少女，參加卡巴迪訓練才一年就打出佳績，更是做夢也沒想到會當上國手，她說，部落出產棒球國手、足球國手，還是第一次有卡巴迪國手！

黃偲勤說，卡巴迪比賽要膽識、膽量，並要能深入敵營「捉人」，還要不能被捉到，體能及敏捷度要相當好。一開始，每次上場「都還是有點怕怕的」，但隊友都在身邊為她助陣，她才感覺安心，漸漸培養出信心。

她說，這次女子國家隊十二名國手參加社會組比賽，大多是大專選手，只有她和少數幾人是高中生，很期待這趟比賽可以見識到很多厲害的選手。

教練張致瑋也入選亞洲盃卡巴迪錦標賽的男子國家隊教練，他說，這次亞洲盃集訓期僅一個月，最大困難是培養隊員默契。卡巴迪比的是團體戰，個人能力強還是贏不了比賽，他相信隊員們會全力以赴。

校長孔令堅說，海星卡巴迪隊於二○一五年成立，首屆學生今年畢業，由於在全國會長盃獲得高男組第三名、總統盃高女組冠軍，吳韋正、郭浩然等選手錄取台北市立大學體育系、長榮大學及玄奘大學，成績亮眼。