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〈北部〉當心恙蟲病 花縣病例全國最多

2017-04-03

〔記者王峻祺／花蓮報導〕清明節前後，許多人忙著掃墓祭祖，難免在山區、草叢活動，感染恙蟲病例也隨之攀升，花蓮目前共有廿二人就醫，感染率是近五年同期最高，人數更居全國之冠，占總數三成一。

花蓮縣衛生局長李宏滿說，截至三月廿七日，全國恙蟲病數七十例，花蓮就占廿二例，過去病例數多半於四至五月間攀升，七月達到高峰，但今年二月就達數十件，有提早流行趨勢。他提醒，恙蟲病若未經妥適治療，致死率高達六十％，切勿輕忽，離開草叢後應儘快換洗衣物，出現疑似症狀，應儘速就醫。

花蓮慈濟醫院副院長王立信說，恙蟲病症狀有點像感冒，潛伏期約九至十二天，患者常伴隨高燒、頭痛、出汗、結膜充血和淋巴腺發炎、腫大等症狀，恙蟎常叮咬隱密處的柔軟皮膚，超過九十％患者可發現患部焦痂痕跡。

他建議，到戶外草叢間活動，應穿長袖衣褲、長靴及手套，避免皮膚暴露，或塗抹經衛福部核可的驅蟲劑，減少恙蟲叮咬機會，離開草叢後更應儘快沐浴，腋窩、腰部、鼠蹊部等部位加強清潔，降低感染風險。

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  • 被恙蟲叮咬過的民眾，約有逾九十％的人可發現患部焦痂痕跡。 （花蓮慈濟醫院提供）

    被恙蟲叮咬過的民眾，約有逾九十％的人可發現患部焦痂痕跡。 （花蓮慈濟醫院提供）

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