〈北部〉買調理包煮四物雞湯 飄蛆「吃驚」

2017-04-03

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭陳姓網友以「真的太噁了」為題，在臉書社團爆料公社PO文說，在連鎖超市購買雞肉塊、四物調理包回家燉兩小時，喝了一碗，要裝第二碗卻赫然發現飄著滿滿蛆蟲，直呼太噁太恐怖！宜蘭縣衛生局昨稽查，業者自主下架十七種品項、共兩千五百六十九包系列商品。

超市致歉退費 產品下架

陳姓網友到喜互惠超市羅莊店買雞肉塊、四物調理包放在一起料理，喝下一碗才知有蛆蟲，覺得想吐，形容「挖吐挖到喉嚨痛死」、「真的太噁了啦」；網友留言，「電視上說這是高蛋白的，很補的」、「好噁心」、「好肥的蟲蟲」、「加味不加錢，不是四物是五物」。

喜互惠超市行銷經理何如凡說，蛆蟲可能出自四物調理包，已向陳姓網友致歉並受理退費，同家廠商供應的十七款產品，在喜互惠十八家分店同步下架，正在追查調理包為何會有蛆蟲，釐清真相前不會上架。

宜蘭縣衛生局說，事發之後，喜互惠超市各門市架上已無同家廠商的四物調理包，稽查人員查訪其他量販店，也未見問題商品。出包商品是高雄市廠商生產，基於源頭管理，聯繫高雄市衛生局查辦，一併要求喜互惠做好食品衛生安全，落實自主管理，若違反食品衛生管理法規定，可處六萬到兩億元罰鍰。

衛生局也提醒，販售業者應遵循食品安全衛生法規，確保賣場清潔，設置防止病媒侵入設施，貨架上商品保持包裝完整，食品變質腐敗、標示不完整、不實，請撥打衛生局食品安全檢舉專線03-9332779，若有消費疑義可撥1950求助。