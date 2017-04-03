〈北部〉苗縣中港、海口所 合併進駐辦公
2017-04-03
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南警分局推動合併中港、海口派出所，並將警力移至海口所辦公，日前雖引來不少地方人士不滿，但竹南警分局強調，合併是將限有警力發揮到最大效益，昨天正式完成搬遷，進駐辦公，更名「中港海口派出所」。
竹南警分局指出，中港所廳舍老舊，已超過三十五年使用年限，去年因風災受損，且又有國有地遭廟宇占用等難題，無法原地重建，加上考量中港、海口兩所，相距僅約一公里，車程約三分鐘，如設置兩間派出所，實在浪費警力。
竹南警分局表示，兩所合併案其實推動多年，始終不了了之，一年多來再次與各界溝通、協調，終於達成眾多共識，昨天中港所正式完成搬遷至海口所作業，並改名為「中港海口派出所」，所長由警務員謝明憲擔任，副所長由巡佐林定正擔任。
竹南警分局強調，中港、海口所合併後，警力除集中運用，也增加攻勢勤務，更有廿四小時巡邏警力，將強化地方治安、交通維護。
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