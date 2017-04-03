| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉「毒害」先人! 農藥除墳草遺體難腐化

2017-04-03

〔記者黃美珠／新埔報導〕國人近日忙著清明掃墓，新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛、文史工作者黃有福發現不少人為求「快」，噴農藥除去墳塚上的雜草，不僅毒害環境，土壤中有助遺體腐化、分解的昆蟲也受波及，影響遺體分解速度，讓往生者入土難安。

黃有福說，他觀察發現，有些民眾僱工請專人照料墓園， 但除草工人使用除草劑之類的農藥，破壞生態，也「毒害」先人 。

劉創盛說，這樣的行為雖方便維護管理墓園，但是久了土壤會因此酸化、變硬，昆蟲無法鑽入土內協助遺體分解，連產卵都成問題，生態驟變。

劉創盛說，一般客家人習慣在親人往生下葬後六年撿骨回歸祖祠，但在前述狀況下，遺體很難腐化， 造成家族不安，甚至引發「屍變」這類民俗忌諱的憂慮。

竹縣昨30起公墓火警

被農藥毒死、乾枯的雜草，則稍有不慎易引發公墓火警。新竹縣昨天發生至少三十起公墓火警，集中在新埔、新豐、湖口、關西等鄉鎮，消防隊員疲於奔命。新埔消防分隊觀察發現，有人在草叢中焚燒銀紙造成延燒或因焚燒銀紙隨風翻飛引燃雜草。

也有民眾幫先人撿骨後，直接在場放火燒掉廢棄的棺材板造成火警。

新埔鎮公所主任秘書劉守裕說，因應需要土葬民眾的需求，鎮公所近年委託專門處理的業者，針對示範公墓內廢棄棺木收集後集體運棄、焚化。如果撿骨後廢棄棺木不知該如何處理，除自行尋找適法的處理管道，也可跟新埔鎮公所聯繫，以提供相關協助。

廣告
  • 新竹縣昨天公墓火警頻傳，各地消防隊員疲於救火。（記者黃美珠攝）

    新竹縣昨天公墓火警頻傳，各地消防隊員疲於救火。（記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
搭公車「買一送一」 桃園擴大至164條路線

第二次搭乘前八公里免費桃園市政府於二月六日起對省道台一線的廿六條公車路線實施「買一送一」，實施後系統運作正常，市府決定於五日起擴大至全市一六…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
甜點✧法式海綿蛋糕
進補✧當歸鴨麵線
開趴必備！玫瑰餃子
一次認識牛排各部位
轉寄

標題：〈北部〉「毒害」先人! 農藥除墳草遺體難腐化


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月3日‧星期一‧丁酉年三月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.