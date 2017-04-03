〈北部〉「毒害」先人! 農藥除墳草遺體難腐化
2017-04-03
〔記者黃美珠／新埔報導〕國人近日忙著清明掃墓，新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛、文史工作者黃有福發現不少人為求「快」，噴農藥除去墳塚上的雜草，不僅毒害環境，土壤中有助遺體腐化、分解的昆蟲也受波及，影響遺體分解速度，讓往生者入土難安。
黃有福說，他觀察發現，有些民眾僱工請專人照料墓園， 但除草工人使用除草劑之類的農藥，破壞生態，也「毒害」先人 。
劉創盛說，這樣的行為雖方便維護管理墓園，但是久了土壤會因此酸化、變硬，昆蟲無法鑽入土內協助遺體分解，連產卵都成問題，生態驟變。
劉創盛說，一般客家人習慣在親人往生下葬後六年撿骨回歸祖祠，但在前述狀況下，遺體很難腐化， 造成家族不安，甚至引發「屍變」這類民俗忌諱的憂慮。
竹縣昨30起公墓火警
被農藥毒死、乾枯的雜草，則稍有不慎易引發公墓火警。新竹縣昨天發生至少三十起公墓火警，集中在新埔、新豐、湖口、關西等鄉鎮，消防隊員疲於奔命。新埔消防分隊觀察發現，有人在草叢中焚燒銀紙造成延燒或因焚燒銀紙隨風翻飛引燃雜草。
也有民眾幫先人撿骨後，直接在場放火燒掉廢棄的棺材板造成火警。
新埔鎮公所主任秘書劉守裕說，因應需要土葬民眾的需求，鎮公所近年委託專門處理的業者，針對示範公墓內廢棄棺木收集後集體運棄、焚化。如果撿骨後廢棄棺木不知該如何處理，除自行尋找適法的處理管道，也可跟新埔鎮公所聯繫，以提供相關協助。
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