〈北部〉迎接兒童節 竹市美術館辦玩具展
2017-04-03
〔記者王駿杰／竹市報導〕溜小孩好去處！新竹市府與台灣玩具博物館合作，即日起至五月廿八日在新竹市美術館舉辦《好玩藝兒─玩具‧遊戲‧當代藝術展》，邀請以玩具為創作跨界思考的當代藝術家，完整呈現台灣玩具發展概況，讓美術館變得活潑又好玩。
新竹市長林智堅說，這次展覽邀請李明道（AKIBO）、不二良、王建揚、陳傑強、大黑白（陳冠州）、魏子喻等六位當代藝術家參展，邀民眾一起進入藝術家的玩具創作夢。
新竹市文化局說，展覽分成三大展區，分別呈現玩具發展的歷史脈絡、親子互動的遊戲體驗，以及藝術家對於玩具的詮釋。
其中，李明道（AKIBO）以多媒體科技與互動裝置打造機器人家族；不二良則創造有可愛外貌的「小鼠」；陳冠州的樂高積木作品以西方的玩具呈現台灣在地的建築特色與文化精神；王建揚使用鮮豔色彩、結合大量玩具及漫畫卡通元素，創造出腦海中的夢幻場景等，每個作品都有獨特故事，極具可看性。
文化局指出，配合展覽，美術館近期還會舉辦多場活動，包括四月八日《玩具奇想視界─王建揚創作分享座談》、四月二十二日《玩樂「畫」題─陳傑強創作分享座談暨繪畫活動》、五月六日台灣玩具博物館江宜馨總監《古早味童玩大解密─童玩手作坊》、五月二十日陳冠州《挑戰樂高人生─大黑白創作分享座談》，歡迎民眾帶小朋友前來參觀。
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