〈北部〉通霄四庄媽回鑾 近2千人吃飯擔

2017-04-03

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮四庄媽祖昨天由雲林縣北港進香回鑾後，中午由今年值年的圳頭庄擺飯擔酬謝陣頭及慰勞隨香信眾，各家戶準備炒米粉、麻油雞、油飯等美食，吸引近二千人前往「吃飯擔」。地方耆老說，因圳頭庄地處較偏遠，交通較不便，吃飯擔人潮因而較往年減少。

圳頭庄偏遠 食客不若往年

通霄鎮四庄媽祖，因沒有建廟，由北勢庄、竹仔林庄、圳頭庄及梅樹腳庄輪流供奉在值年爐主家中，約有一百二十年歷史。

四庄媽前天一早南下展開年度宗教之旅，分別前往彰化縣南瑤宮、嘉義縣新港鎮奉天宮、雲林縣北港鎮朝天宮參拜，昨天清晨舉行刈火儀式，隨即返回通霄鎮，上午遶境四個庄，盼一切平安順利。

「吃飯擔」是四庄媽進香文化的重頭戲，地方耆老說，早年準備飯擔主要是犒賞參與遊庄遶境的陣頭、信眾，當時參加人數約一、二百人；近年來，隨著經濟發展，每年都吸引近萬人次吃飯擔，有些還從外縣市包遊覽車前來，已發展成特殊的進香文化。

四庄媽鑾駕昨天中午返回圳頭庄，隨即安座在圳頭活動中心，不少陣頭也來參拜，現場熱鬧滾滾，今年的吃飯擔由圳頭庄負責，地方信眾準備的爌肉、炒米粉、雞肉、肉羹、油飯等美食，讓信眾「吃免驚」，有信眾吃過一攤又一攤，直呼好吃。

地方耆老說，往年的吃飯擔都吸引近萬人次信眾參與，昨天吃飯擔在圳頭里活動中心周邊舉行，因地處較偏遠，人潮比往年減少。