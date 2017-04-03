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〈北部〉彩色海芋季 一天湧入四萬人次

2017-04-03

停車困難最好搭接駁車

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園彩色海芋季昨天進入第三天活動，估計湧入約四萬人次，比起前天的二萬五千人次增加六成，由於遊客太多，周邊停車不易，今、明兩天連續假期，主辦單位建議民眾多利用接駁車，接駁車從桃園機場捷運A18桃園高鐵站、A19體育園區站出發，每半小時一班次往返會場。

彩色海芋季持續到九日，現場展出彩色海芋一萬七千株，有紅、黃、粉紅、紫等四種顏色，另有一萬株香水百合、一千兩百株孤挺花，也搭配向日葵、波斯菊等景觀綠肥，全展區面積達六．六公頃，現場也販售海芋、百合等花卉，消費滿九百元可以抽獎，清明節四天連假，每天限量贈送一二○份海芋棉花糖。

彩色海芋季展場有「彩色海芋主題區」、「花田小徑區」、「大花海區」、「野餐區」、「創意市集區」，並邀請表演團體演出，今天為台北山舞藝術團，四日有親子野餐活動及小丑表演。

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  • 桃園彩色海芋季，吸引不少民眾前來賞花。 （記者謝武雄攝）

    桃園彩色海芋季，吸引不少民眾前來賞花。 （記者謝武雄攝）

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