〈北部〉龍岡米干節 60桌長街宴10分鐘賣光

2017-04-03

〔記者李容萍／平鎮報導〕 桃園龍岡是全國米干店家密度最高的地方，今年「龍岡米干節」將於十五、十六日及廿二、廿三日接連兩個週休假日在龍岡雲南文化公園舉辦，長街宴也首度開放民眾品嘗體驗，一日上午九點開賣不到十分鐘，六十桌名額即賣光，十五日、廿三日開團的異域小旅行仍有名額可以報名，民眾可上網搜尋桃園自在遊首發五大主題遊程、即選即訂。

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，龍岡位處中壢、平鎮、八德區的交界，堪稱另個「金三角」，上一個金三角充滿戰爭的殘酷，而新的金三角有著滿滿的文化魅力，居民把雲南的美食、音樂、舞蹈及文化都帶到這裡來，平鎮區公所也正規劃成立「異域故事館」，要讓大家認識這段歷史。

楊勝評說，「龍岡米干節」開辦將邁入第七屆，活動以米干為基底、雲南少數民族節慶為主軸，結合美食攤位、DIY體驗、主題講座、打歌文化、文物展出、裝置藝術展示、歌舞表演等，展現龍岡地區滇緬民族一直努力保存的美食和深厚的文化內涵。

異域小旅行還有名額

其中，雲南長街宴是在節慶時候由當地居民共同推出傳統佳餚，招待親朋好友，從街頭綿延至巷尾，雖然已報名額滿，但異域小旅行還有名額，行程包括參加龍岡米干節晚會的潑水節或火把節，體驗原汁原味雲南米干DIY，還有慢步調的雲南文化巡禮等。