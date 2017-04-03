〈北部〉美食美景加醫療 A8周邊生活機能完善

2017-04-03

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕A8長庚醫院站的生活、交通、醫療機能都非常完善，無論是「捷運+公車」、「捷運+Ubike」或是「捷運+步行」，都很適合規劃遊程，在長庚醫院旁、緊鄰林口交流道的「長庚湖」，迥異於周邊繁忙的環境，湖畔提供寧靜的休憩場所，樹林、綠地環繞，洗滌都會人疲累的身心。

從A8站走路就可以到的「桃園觀光酒廠」，原名「林口觀光酒廠」，在桃園市升格後改名，頗具歷史的老酒廠以製作清酒為主，園區內有清酒文化園區，呈現清酒的歷史及製作過程，花木扶疏很適合闔家大小優閒漫步，附近的華亞科技園區內也交錯著大片綠地。

喜歡逛街購物的民眾，A8站區內有環球購物中心，地下一樓以生活、運動及超市為主，一樓有複合型店鋪及餐飲，二樓與捷運站區連通，各種小吃、輕食、甜點都有，方便搭車旅客就近滿足口腹之慾；長庚醫院地下美食街及周邊餐廳林立，各國料理、咖啡店及速食店環繞，不管是到A8站半日遊或看診民眾，吃的選擇性相當多元。

同在文化一路的「牛角坡」早餐店，是居民及學生推薦的在地美食，假日常見排隊人潮，炒麵加蛋的平民美食很受歡迎；傍晚也可到龜山區龜山一路的「文化花園夜市」，佔地約一千坪，上方有擋雨設施，即使下雨天也能逛夜市。