〈北部〉搭公車「買一送一」 桃園擴大至164條路線
第二次搭乘前八公里免費
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府於二月六日起對省道台一線的廿六條公車路線實施「買一送一」，實施後系統運作正常，市府決定於五日起擴大至全市一六四條公車路線，目前公車計費方式為八公里以內十八元，超過部分每公里二．五八元，買一送一為第二次搭乘的前八公里免費，但須持市民卡才能享有優惠。
交通局公共運輸科長林乾傳說，一六四條公車路線也包括「七○九，平鎮─永寧」、「七一○，大溪─永寧」，因這兩條國道路線是以市區公車名義核定，未來也會爭取「一六五九，八德─永寧」、「二○○三，桃園─長庚」、「二○○四，中壢─長庚」、「五○○一及五○○五，桃園─三峽」等五條國道客運納入市區公車路線，並提供買一送一。
林乾傳說，以台一線的一路公車為例，民眾從中壢到桃園市政府，長九．七公里，前八公里十八元、超過一．七公里部分四元，合計二十二元，而回程的第二趟前八公里免費，超過部分四元，等於第二趟只要四元，買一送一後，來回只要花費二十六元，等於每趟只有十三元。
而中壢到武陵高中只有八．一公里，單趟十八元，買一送一後等於每趟九元，以往一路公車從中壢出發，無論到武陵高中或桃園市政府都算兩段票三十六元，來回就要七十二元，新制實施後，可以讓民眾省下很多金錢。
但也有部分路線例外，如BR快捷公車從桃園到迴龍十二公里，以往是一段票十八元，但按新制計算要二十八元，買一送一後，來回要三十八元，平均每趟十九元，比原來貴一元。
須持桃園市民卡才享有
林乾傳表示，民眾必須持桃園市民卡才享有買一送一優惠，市府發行的敬老愛心卡、學生卡都屬市民卡性質，享有優惠；而一路公車試辦買一送一政策後，市民辦卡的速度也有增加，原本一月底發行量為七十三萬多張，目前已超過七十五萬張。
他說，省道台一線實施買一送一政策後，市區公車系統非常穩定，市府因此決定擴大實施到全市一六四條的市區公車路線。
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標題：〈北部〉搭公車「買一送一」 桃園擴大至164條路線
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