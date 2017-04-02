〈北部〉宜蘭綠博轉大人 日團獻舞祝福
2017-04-02
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會昨天在冬山河生態綠洲開幕，與宜蘭友好的日本山形縣舞團，表演傳統豐收祭祈福舞蹈當獻禮，祝福本屆綠博順利啟航。
綠博開幕式中，蘭陽舞蹈團、日本山形縣舞團透過舞蹈獻上祝福，宜蘭縣代理縣長吳澤成、議長陳文昌、農委會主委林聰賢、立委陳歐珀、前行政院長游錫堃等人，主持「揚帆啟航」啟動儀式時，繩索突然脫落，綠博旗幟歪斜，帶來小尷尬。
「全新啟航！」吳澤成說，綠博過去十七年散播環境永續理念，這次轉換成體驗實作，並結合綠色交通，請遊客多搭乘大眾運輸，響應低碳旅遊，活動首度移師冬山河生態綠洲，他建議入園遊客走完園區，感受有別以往的新氣象。
林聰賢打趣地說，邁入第十八屆的綠博已經「轉大人」，他此行帶領農委會團隊入園分享，希望把活動精髓落實在新農業架構上，總統蔡英文推行的新農業政策，兼具生態理念及競爭力，生態綠洲所在地的冬山鄉被列為示範基地，綠博在此舉行象徵綠色經濟新啟航。
宜蘭縣政府表示，綠博園區屬於戶外型互動式空間，生態綠舟加上冬山火車站周邊農地，會場廣達三十多公頃，有綠色聚落、食農教育、植栽農產、可食風景、糧食議題探訪，活動將持續到五月十四日，開放時間上午九點到下午六點。
綠色博覽會有水原綠境、大地藝術區、綠色聚落、綠競場、生態綠舟等五個主題區，其中的水原綠境搭建許多原住民建築，洋溢著濃濃原民風。
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