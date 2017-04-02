〈北部〉撐百年鴨母船 暢遊黃德記大排

2017-04-02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉游阿媽藝站與音樂米創意產銷企業社，昨合辦「撐鴨母船回阿嬤家」，開放大家搭乘百年鴨母船，暢遊黃德記大排，找回兒時農村記憶，今天仍有兩梯次免費體驗。

宜蘭縣政府辦理黃德記大排護岸加高工程，預計七月完工，游阿媽藝站與音樂米創意產銷企業社擔心大排水泥化後，失去舊有風貌，推出「撐鴨母船回阿嬤家」巡禮。

八十九歲阿嬤游蕭燕回憶，黃德記大排以前的水非常乾淨，可生飲，魚也很多，現遭污染，已不若當年；音樂米創意產銷負責人方子維說，黃德記大排建於清朝，流經礁溪鄉十八個村落，最後流向竹安河口，早期漢人從竹安河口撐著鴨母船逆流而上，前往礁溪鄉番刈田地區，與原住民交易商品。

方子維說，趕在黃德記大排水泥化前，向在地耆老商借百年鴨母船，邀村民、遊客搭船話兒時，今天上午十一點、下午四點還有免費體驗行程，每梯次開放二十人搭乘。