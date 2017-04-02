〈北部〉爭捕魩鱙 烏石港漁民促放寬執照
2017-04-02
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮烏石港昨有五十名漁民，駕駛近三十艘膠筏，在港區南側臨時卸魚航道拉布條、鳴笛抗議，以爭漁權為訴求，要求放寬兼營魩鱙漁業執照；宜蘭縣政府漁業管理所回應，已無發照空間，將輔導無照漁民從事其他產業。
宜蘭縣兼營魩鱙漁業執照已發出一百四十七張，烏石港一百一十一張，蘇澳港有三十六張，每年八月十五日至隔年五月十四日是捕撈期，不過，民國一○一年魩鱙漁業管理規範修訂後，宜縣府便未再發照，有些新進漁民投資購買膠筏，卻因沒有取得相關執照，不得捕撈高經濟價值的魩鱙，此事在地方漁界引起反彈聲浪。
加入抗爭行列漁民，在膠筏綁上「抗議漁政單位無能」、「爭漁權、要生計」等布條，並鳴笛表達不滿，三十八歲漁民楊贊馨希望政府放寬執照發放標準，開放他們捕魩鱙維持生計。
頭城鎮民代表林連生說，烏石港很多新進年輕漁民，花了四、五百萬購買膠筏，卻不能捕撈高經濟價值的魩鱙，如果只靠抓鰻魚苗餬口，難以支撐家計，主管機關要正視漁界心聲。
漁管所︰ 已無發照空間
宜縣漁管所長莊振德說，魩鱙漁業屬管制性漁業，基於海洋資源保護，每年魩鱙捕撈量都有配額限制，執照只能繼承不能轉讓，捕獲量不僅受限，更是逐年遞減，全縣今年捕撈上限四百四十五噸，現階段無發照空間。
莊振德說，資源保育是時勢所趨，若違法捕撈魩鱙會被取締，考量無照漁民生計，縣府將與漁業署、勞動部討論，設法協助他們轉業。
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