〈北部〉萬榮溫泉公園案 部落會議今表決

2017-04-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗溫泉區昨天才舉辦原住民諮商同意表決，花蓮萬榮鄉的「萬榮鄉原住民文化溫泉公園」今天也將在部落召開部落會議及諮商同意表決。萬榮鄉長張秋美說，這是萬榮鄉最重要的興辦計畫，希望民眾多多給予支持。

花蓮萬榮鄉萬榮村位於林田山林業園區入口，村子每天看著大批遊覽車、觀光客的自小客車開進林田山，一直想盡辦法希望留住觀光客。

鄉長張秋美說，萬榮鄉不只有二子山、紅葉有溫泉，萬榮村旁邊的萬里溪往上游也有「萬榮溫泉」露頭，這麼豐富的溫泉資源如果沒有好好利用很可惜。

為此，萬榮鄉公所規劃在「萬榮村萬利段」四四九等五筆地號、面積二千一百多平方公尺的土地，推動「萬榮鄉原住民文化溫泉公園」，為鄉公所的興辦事業計畫，前年、去年都開過說明會，但萬榮部落的族人都有反對聲音。

鄉公所也於今年二月成立萬榮溫泉推動小組，共設有三十名推動委員，盼透過委員會協助說服族人認同該計畫。

依法萬榮鄉公所也在上月三十日舉辦部落公聽會，共有一百多人參加，會中地方意見領袖則表達贊成，民宿業者王田明說，溫泉距離部落這麼近，若溫泉能夠開發對於未來觀光發展很有幫助。

鄉公所文化觀光課長伊布．達納畢瑪說，公聽會之後緊接著今天下午一點鐘在萬榮國小召開部落會議，並進行諮商同意開發表決案。

她說，溫泉公園所在地的摩里莎卡部落共有三百一十個家戶，依諮商取得原住民部落同意辦法需有過半數家戶派代表出席，也就是一百五十六戶，且需獲得過半數的七十九票支持，由於前日公聽會上出席踴躍，表決通過的機率很高。