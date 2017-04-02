〈北部〉瑞穗溫泉特定區 部落投票未過半數流會
花縣府︰將重送部落會議投票
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府瑞穗溫泉特定區計畫，昨於瑞穗鄉瑞祥村溫泉部落進行諮商取得原住民部落同意投票，一旁還有反溫泉開發的民眾拉布條抗議！最後因出席戶數代表未過半數而宣告流會。對此縣府表示，會擇期重新送部落會議投票。
花蓮縣政府的瑞穗溫泉特定區計畫位於瑞穗鄉瑞祥村，開發面積二百七十五公頃，範圍內有瑞祥村溫泉部落，因此縣府依法於二月廿六日在部落召開公聽會後，昨在部落舉辦諮商同意表決；然投票結果未過半數，設籍溫泉部落的原住民共一○三戶，家戶代表出席須過半數五十三戶，表決結果方為有效。結果上午僅廿八戶出席投票，未過半數流會。
有族人抗議 喊捍衛部落自主權
在上午投票開始前，部落反對溫泉區開發的族人於部落集會所前拉紅色布條：「還我土地、捍衛部落自主權」、「部落會議尚未健全、停止開發案」。
族人葉珠君說，部落不需要財團來「開發」，憑什麼只有財團能給部落工作機會？年輕人可以自己創業，不希望大開發案產生的污水及污染、車潮來破壞自然環境、生活品質。
族人林高捷則說，部落會議有如「被縣府綁架」，他算過最近三年有參加豐年祭的戶數僅五十戶，「其餘五十戶是哪來的幽靈戶」？他認為這樣的投票結果也不會合理，會犧牲族人權益，認為部落會議章程應該重新修訂。
部落會議主席︰開發案對部落有好處
部落會議主席林仁賢則強調，站在部落立場，劃入溫泉特定區後，地價可以和平地人的土地一樣，不會因為保留地價格就比較低，他認為開發案對部落有好處、道路可變寬，也能增加工作機會。
現場的縣府原住民行政處代表說，投票流會形同「未完成部落諮商同意程序」，因此縣府還會再行文給部落，重跑一次公聽會、部落會議及諮商同意投票；至於下次表決部落不同意，縣府也有備案，開發面積會下修為一九九公頃，以排除現有聚落、原住民保留地及增劃編保留地。
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標題：〈北部〉瑞穗溫泉特定區 部落投票未過半數流會
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