〈北部〉永貞宮開中門 12士子享榮耀
2017-04-02
羅悅瑜3度參加 創永貞宮紀錄
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市永貞宮，昨天「開中門」喜迎四名取得博士學位、八名高考及格者，入廟內祭拜文昌帝君。其中，卅三歲頭份市民羅悅瑜，她於一○三年取得理學博士、一○五年取得高考食品技師，已兩次參與，今年又高考農產品加工及格，三度光耀門楣，成為永貞宮開中門參加記錄的第一人，她謙虛笑說：「有點不好意思！」
永貞宮獎掖文風，於九十六年起開辦「文昌獎暨開中門」活動，每年表揚當年度取得博士學位、高考及第的頭份、三灣、南庄、造橋子弟；已有八十二名博士、一百七十一名國家高考及第者，接受開中門迎入的最高榮耀。
今年有沈羿成、賴孟劭、林鈺珀、黃上豪等四名博士，及蔡易臻、鍾乙齊、賴孟辰、張仕文、羅悅瑜、林久禾、曾彥凌、蕭嘉芬等八名高考及格者接受表彰。
羅悅瑜於一○三年取得清華大學生物科技博士時，首度參與；一○五年，她取得高考食品技師證照時，再度參加，今年她又金榜題名，高考農產品加工及格，三度光耀門楣，成為參與永貞宮開中門紀錄第一人。
羅悅瑜說，她讀書求學的態度就是全力以赴，一旦設定目標，就排除萬難追求。
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