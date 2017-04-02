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〈北部〉發表媽祖神蹟須授權 拱天宮公文惹議

2017-04-02

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，信眾廣布全台。不過，廟方昨天公布一紙公文，表明各相關聯誼單位有關發生媽祖神蹟狀況，必須經拱天宮授權才能發表。此文一出，引來不少信徒批評，認為廟方「要讓信徒都閉嘴嗎？」也有人調侃是「愚人節笑話嗎？」

拱天宮主委洪文華解釋，因為曾經有媒體製作白沙屯媽祖婆與大甲鎮瀾宮媽祖婆的比較特輯，但內容與事實有出入，引起管理委員關注。有委員認為白沙屯媽祖南巡進香，已被指定為「國家重要無形文化活動資產」，基於維護白沙屯媽祖進香文化的責任與義務，才會發布公文，對相關傳播訊息有所限制。

洪文華坦言，「有些委員比較吹毛求疵」，不過他認為這紙公文所限定的，應該是未來發布有關拱天宮廟方資訊，例如神轎有幾個人抬？參與進香的媽祖婆神像有多少？須確實不能錯誤。至於信徒自發性發現媽祖婆神蹟，或是有所靈感想要分享給其他信眾的資訊，廟方的確無法干預太多。

這紙公文引來批判聲浪，有信徒直言「公告的意思是，媽祖顯神蹟，要媽祖先告知管委會，由管委會同意才可以顯神蹟給信徒嗎？這樣管委會比媽祖還大囉！」也有信徒不滿「神蹟當然要由信徒 口中說出來才算神蹟，難道由管委會認證過才算嗎？」

有人認為「每個人都有言論自由不是嗎？」批評廟方此舉干預言論自由。因昨天是四月一日，也有人調侃「愚人節笑話嗎？」

也有信眾支持管委會的決定，與媽祖婆相關的事蹟應該謹慎求證，以免誇大，以免對媽祖婆不敬。不過每次都要經過管理委員會認證，實際上可能會有操作問題，廟方要思考如何克服。

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  • 白沙屯拱天宮管理委員會公布這張公文，引起討論。 （洪文華提供）

    白沙屯拱天宮管理委員會公布這張公文，引起討論。 （洪文華提供）

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