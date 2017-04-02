〈北部〉竹北慶兒童節 遊樂設施免費玩
2017-04-02
〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣竹北市兒童節系列活動，昨天起到明天（三日），在竹北市嘉豐五路一段、福興東路二段廣場舉行。廿四組大型遊樂氣墊，還有旋轉木馬、小火車等，讓小朋友玩得不亦樂乎（見圖，記者黃美珠攝）。
親子台與兒童劇團藝人也應邀到場輪流演出，並有手作攤位、故事屋⋯⋯等， 小熊博物館也運來十座小熊戶外雕像，供民眾拍照、打卡。
竹北市長何淦銘化身「白髮王子」，與市民代表會主席林啟賢、 縣府秘書長蔡榮光、文化局長張宜真齊拋紅蘋果氣球，祝福小朋友們兒童節快樂！
何淦銘說，竹北市出生率全國第二高，也是第二年輕的城市。每年兒童節都舉辦活動，要小朋友盡情玩，大朋友也能童心未泯一起歡樂。
昨起為期三天的活動，除有遊樂氣墊、旋轉木馬、小火車等遊樂設施免費玩，還安排兒童劇團、氣球魔術秀、親子互動遊戲、學校社團表演及三隻小豬主題館。
市公所鼓勵民眾搭乘大眾運輸，自高鐵新竹站或台鐵六家站下車，可搭乘快捷七號公車，在嘉豐六路口下車或搭乘六○路免費市民公車到嘉豐一街站下車，再徒步到活動會場。
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