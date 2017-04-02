〈北部〉竹市兒童藝術節開幕 幻象戰機衝場
2017-04-02
〔記者王駿杰／竹市報導〕來當孩子王！為期四天的新竹市兒童藝術節「風的運動場」，昨天在樹林頭公園開幕，吸引許多家長換上輕便服裝與運動鞋，帶領小朋友體驗五大遊具，還有空軍四九九聯隊的幻象兩千戰機在空中進行「衝場」表演，熱鬧非凡。
經過一夜大雨，天氣放晴，場地雖略顯泥濘，但工作人員一早即鏟水、除泥，確保場地安全。
十點活動展開，排隊等候多時的小朋友們迫不及待，興奮地蹦蹦跳跳，與爸媽小手拉大手，奔進五大遊具區，體驗色彩繽紛的「彩色搖擺屋」、大型網繩「漫步雲端」、宛如兒童版極限體能王的「逆風向前衝」、「風兒滾滾來」及巨型摺紙船造型球池「乘風破浪」。跳躍、攀爬、滑行，到處是童稚的歡笑聲。
竹市文化局表示，活動期間每天上午十一點、下午一點半、三點半，在「風的飛行器」主舞台，演出《飛天國王子選拔大賽》兒童劇。
在地劇團「好玩的劇團」並以華麗的道具服裝、精湛技藝，與現場遊客隨機互動。
昨天的開幕式中，四架幻象兩千戰機「衝場」助陣，從會場上空呼嘯而過，現場大人、小孩仰望驚呼。
新竹市長林智堅身穿空軍飛行衣現身，向贊助企業與一千人次的志工致謝。
林智堅說，兒童藝術節今年移師樹林頭公園，所有遊具和舞台設計都按照新竹風的意象規劃，歡迎全國民眾在四天連假期間到新竹市來，讓孩子們歡度「好玩、有趣而且印象深刻」的兒童節，可多利用大眾運輸工具，市府安排免費接駁車往返會場與新竹轉運站。
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